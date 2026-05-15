Sakić: Političko rukovodstvo Srpske nikada nije imalo većeg neprijatelja od Šmita, a Sarajevo većeg saveznika

Nikad jedno političko rukovodstvo Republike Srpske nije imalo većeg neprijatelja, a Sarajevo većeg saveznika od Kristijana Šmita, istakao je pravnik Damir Sakić.

Sakić je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da se to u trenutnim geopolitičkim okolnostima neće ponoviti.

Gledam Schmidta u programu "Face TV" i imam još nepopularnije mišljenje od ovog dolje: Nikad jedno političko rukovodstvo Republike Srpske nije imalo većeg neprijatelja, a Sarajevo većeg saveznika od Schmidta. Niti će se u trenutnim geopolitičkim okolnostima to ponoviti. https://t.co/J1dv9e5RTC — Damir Sakić (@_DamirSakic) May 15, 2026

On je istakao i da će bošnjačka politka više da žali za Šmitom nego što je, kaže, narod žalio za Titom.

