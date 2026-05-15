Šmit dao intervju njemačkom novinaru pa pokušao da spriječi objavu teksta

Njemački novinar Mihael Martens je na svom profilu na društvenoj mreži Iks podijelio priču o intervjuu koji je uradio sa Kristijanom Šmitom u kojoj je opisao kako je OHR pokušao da spriječi objavu teksta.

Martens je novinar njemačkog lista Frankfurter algemajne cajtung, a teme su mu često vezane za BiH i širi region Balkana.

U tom pogledu, uradio je i intervju sa Šmitom zbog kojeg je došao u BiH. Ipak, intervju se nije svidio Šmitu, koji je pokušao da spriječi objavu teksta, prenosi Kliks.

BiH Arlaki: Šmit može biti procesuiran

"Čim sam ugasio snimanje razgovora, Šmit je odmah rekao da je nezadovoljan mojim pitanjima. Zamjerio mi je što sam stavio u pitanje to da je ostavka njegova lična odluka. Takođe, zamjerao mi je i kako sam pisao o radu OHR-a. To je njegovo pravo, ali sam mu rekao da nisam tu da bi on bio srećan ili nesrećan", napisao je Martens.

Dodao je i da je ranije dobio poruku zbog jednog teksta u kojem je kritikovao OHR i to direktno od Šmita.

"Četiri sata nakon intervjua, dok sam bio u hotelu, došao mi je mejl Odjela za odnose s javnošću OHR-a, u kojem je stajao zahtjev da se intervju povuče", naveo je Martens.

BiH Vulić odbrusila Durakoviću: Šta se desilo u Varešu o čemu FBiH ćuti?

Istakao je da je bio ljut, ali da je poštovao odluku. Ipak, kako je dodao, morao je da ima priču za printano izdanje Frankfurter algemajne cajtunga, jer je već bio predviđen prostor za njegov intervju. Zbog toga je Martens odlučio da pošalje mejl OHR-u.

What can Europe do against MAGA-USA meddling in European affairs? Had a long interview about this with Christian Schmidt, the outgoing High Representative in Bosnia-Hercegovina. Hours later, Schmidt tried to prevent the interview from getting published. ⬇️ pic.twitter.com/Aw7Q410JxE — Michael Martens (@Andric1961) May 15, 2026

"U mejlu sam naveo da sam radio intervjue s afričkim ratnim vođama, ruskim oligarsima, balkanskim švercerima i da njima nije palo na pamet da se ne objavi nešto što su rekli. Rekao sam im da ću poštovati odluku, ali da ona dolazi s novinarskim posljedicama, odnosno da ću umjesto intervjua objaviti samo pitanja koja sam spremio, bez Šmitovih odgovora", dodao je njemački novinar.

Republika Srpska „Kristijan Šmit se neće tek tako olako izvući iz BiH“

Njegov plan je, kako ističe, uspio, te ga je čak lično Šmit informisao da je promijenjena originalna odluka i da intervju može biti objavljen.

"Intervju će biti objavljen u vikend izdanju Frankfurter algemajne cajtunga pod nazivom "Hajde da pričamo o nečemu drugom", što je direktan Šmitov citat", napisao je Martens.