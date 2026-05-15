Logo
Large banner

Šmit dao intervju njemačkom novinaru pa pokušao da spriječi objavu teksta

Autor:

ATV
15.05.2026 20:06

Komentari:

1
Шмит дао интервју њемачком новинару па покушао да спријечи објаву текста

Njemački novinar Mihael Martens je na svom profilu na društvenoj mreži Iks podijelio priču o intervjuu koji je uradio sa Kristijanom Šmitom u kojoj je opisao kako je OHR pokušao da spriječi objavu teksta.

Martens je novinar njemačkog lista Frankfurter algemajne cajtung, a teme su mu često vezane za BiH i širi region Balkana.

U tom pogledu, uradio je i intervju sa Šmitom zbog kojeg je došao u BiH. Ipak, intervju se nije svidio Šmitu, koji je pokušao da spriječi objavu teksta, prenosi Kliks.

Кристијан Шмит

BiH

Arlaki: Šmit može biti procesuiran

"Čim sam ugasio snimanje razgovora, Šmit je odmah rekao da je nezadovoljan mojim pitanjima. Zamjerio mi je što sam stavio u pitanje to da je ostavka njegova lična odluka. Takođe, zamjerao mi je i kako sam pisao o radu OHR-a. To je njegovo pravo, ali sam mu rekao da nisam tu da bi on bio srećan ili nesrećan", napisao je Martens.

Dodao je i da je ranije dobio poruku zbog jednog teksta u kojem je kritikovao OHR i to direktno od Šmita.

"Četiri sata nakon intervjua, dok sam bio u hotelu, došao mi je mejl Odjela za odnose s javnošću OHR-a, u kojem je stajao zahtjev da se intervju povuče", naveo je Martens.

Сања Вулић Ћамил Дураковић

BiH

Vulić odbrusila Durakoviću: Šta se desilo u Varešu o čemu FBiH ćuti?

Istakao je da je bio ljut, ali da je poštovao odluku. Ipak, kako je dodao, morao je da ima priču za printano izdanje Frankfurter algemajne cajtunga, jer je već bio predviđen prostor za njegov intervju. Zbog toga je Martens odlučio da pošalje mejl OHR-u.

"U mejlu sam naveo da sam radio intervjue s afričkim ratnim vođama, ruskim oligarsima, balkanskim švercerima i da njima nije palo na pamet da se ne objavi nešto što su rekli. Rekao sam im da ću poštovati odluku, ali da ona dolazi s novinarskim posljedicama, odnosno da ću umjesto intervjua objaviti samo pitanja koja sam spremio, bez Šmitovih odgovora", dodao je njemački novinar.

Кристијан Шмит

Republika Srpska

„Kristijan Šmit se neće tek tako olako izvući iz BiH“

Njegov plan je, kako ističe, uspio, te ga je čak lično Šmit informisao da je promijenjena originalna odluka i da intervju može biti objavljen.

"Intervju će biti objavljen u vikend izdanju Frankfurter algemajne cajtunga pod nazivom "Hajde da pričamo o nečemu drugom", što je direktan Šmitov citat", napisao je Martens.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Šmit

intervju

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

трговска гора хрватска бих женева

BiH

Trgovska gora pred Međunarodnim komitetom: BiH argumentima pritisnula Hrvatsku u Ženevi

2 h

0
34 године од Тузланске колоне

BiH

Tuzlanska kolona - 34 godine od zločina bez kazne

2 h

0
признали у Уставном суду БиХ да раде у крњем саставу

BiH

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

2 h

0
Распада се Тројка?

BiH

Raspada se Trojka?

3 h

0

  • Najnovije

21

35

Uhapšena još jedna osoba u sklopu ubistva Nešovića

21

28

Ruslana se obratila Joksimoviću na srpskom: Željko, dušo, brate, nedostaješ mi

21

09

12 godina od dobojske katastrofe: 11 ruža za 11 stradalih

20

47

Isprobajte recept za kolač od jagoda i mekanog biskvita: Umutite sastojke i ispecite

20

41

Lavrov: Neprihvatljivo da G7 određuje globalnu finansijsku politiku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner