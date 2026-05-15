Raspada se Trojka?

Gotovo četiri godine nakon što su obećavali novu političku kulturu, transparentnost i stabilnu vlast, partneri iz federalne koalicije danas sve više podsjećaju na savez koji funkcioniše dok nema ozbiljnih odluka na stolu.

Otkazana sjednica Predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, uz međusobna prebacivanja odgovornosti, otvorila je pitanje koje se mjesecima šapuće po političkim kuloarima – da li se Trojka raspada zbog principa ili tek sada na naplatu dolaze politički računi, funkcije i neispunjeni dogovori.

Sve ovo je znak da je koalicija u kojoj su stranke Trojke (NiP, SDP, NS i još neke male pridružene) na "klimavim nogama".

Da situacija nije dobra, sve češće pokazuju suprotstavljeni stavovi koalicionih partnera.

Najnoviji problem nastao je ove sedmice kada je zbog odluke Kluba Naroda i pravde i Stranke penzionera da se ne pojave na sjednici, ona i otkazana. U parlamentu se moglo saznati da oni uopšte nisu došli na sjednicu.

Adnan Delić, politički direktor NiP-a i ministar rada i socijalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine, za Faktor je rekao da nije poslanik, ali da zna zbog čega se to desilo.

- Nije tačno da se nisu pojavili kako se tvrdi u medijima. Tu je bila i predsjednica Kluba u zgradi, i kolega Amel Mekić, ali problem je bio u tome što se nisu uspjeli dogovoriti sa kolegama o dnevnom redu. Naši prioriteti nisu ispoštovani - kazao je Delić, ne ulazeći u detalje.

Faktor je ranije pitao Amela Mekića, poslanika NiP-a, zašto niko iz NiP-a nije došao na sjednicu, šta su razlozi, na šta je on odgovorio:

- Nisam došao zbog predavanja koja nisam mogao odložiti, a zašto moje kolege nisu došle, to pitajte njih, ja ne znam.

Na pitanje Deliću da li je tačna informacija koja "kruži po kuloarima" da NiP planira izaći iz koalicije, Delić je rekao da nema tu informaciju i da će odgovoriti kad bude znao.

Međutim, kako Faktor saznaje, prilikom dogovora stranačkih klubova u Parlamentu FBiH nije bilo nikakvih problema u vizi sa dnevnim redom, on je kao takav prihvaćen i do samog početka sjednice se nije znalo da će ona biti odgođena.

Mahir Mešalić, šef Kluba poslanika Demokratske fronte (DF) u Parlamentu Federacije BiH, za Faktor ističe da na sam dan sjednice i dogovora prije početka nisu došli ni SDP-ovi poslanici.

- Oni su znali od ranije, a nas nisu obavijestili, opozicija je bila tu. Pitanje je da li oni uopšte više imaju većinu. Sramotno je njihovo ponašanje, sada Naša stranka i njihova predsjednica Sabina Ćudić glume opoziciju, a jedino što je tačno je činjenica da su sve što je HDZ tražio oni dali - poručio je Mešalić.

Ističe da je sramno sada par mjeseci pred kraj mandata loše govoriti na koalicione partnere.

- Oni su ih birali, valjali im skoro četiri godine, a sad kao eto ne valjaju - zaključuje Mešalić.

Salko Zildžić (SDA), poslanik u Parlamentu Federacije BiH, za Faktor kaže da, ukoliko je tačna informacija da je NiP zbog svojih interesa odlučio bojkotovati sjednicu Zastupničkog doma FBiH, onda je ugrozio interese Federacije BiH i građana ovog entiteta.

- Htjeli su vlast, pa i pod cijenu da izbace one koje je narod izabrao. Oni su se otuđili od naroda, bitna im je samo fotelja - zaključuje Zildžić.