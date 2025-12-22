Košarac: Trojka iz Sarajeva vuče za nos opoziciju iz Srpske

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da "trojka" iz Federacije BiH (FBiH) zajedno sa Kristijanom Šmitom definitivno vuče za nos "trojku" iz Republike Srpske - igraju se s njima, a opozicija u Srpskoj trčkara i doprinosi njihovim ozbiljnim političkim avanturama.

K"SNSD ima snagu i neće dozvoliti da se u Sarajevu odlučuje bez stava Srpske. Nama zadatke neće zadavati sarajevska `trojka` i Šmit. Nastavićemo da na zajedničkom nivou provodimo politike institucija Srpske", istakao je on.

Košarac je rekao da je usvajanje zakona na nivou BiH bez stavova Republike Srpske politika Sarajeva, ali i opozicije u Srpskoj, te upozorio da je to suluda namjera.

"Politika SNSD-a je da se Banjaluka i Republika Srpska pitaju u Sarajevu. Neka opozicija u Srpskoj služi Sarajevu i Šmitu", poručio je on.

Košarac kaže da ne može da vjeruje da im tempo diktira /ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.

"Pa na njegovom licu i ciničnom osmjehu se vidi da se igra sa njima, a oni poslušniji više od najposlušnijih", rekao je on.

Košarac je ukazao na činjenicu da prihvatajući sarajevsku i Šmitovu igru, opozicija potvrđuje SNSD-ov stav da su jednaka opasnost za Srpsku kao i njihovi mentori.

"Tobože, oni su čekali da vlast donese zakone, kažu da evropski put ne može čekati i slično. To su besmisleni izgovori. SNSD vrlo jasno kaže da rješenja bez stava Srpske, a pod plaštom EU priče, znače centralizaciju, što je za Srpsku potpuno neprihvatljivo", poručio je on.

Košarac je podvukao da nema evropskog puta bez Republike Srpske i da je to politika SNSD-a.

"Na nivou BiH ne dozvoljavamo da bez saglasnosti Srpske na dnevni red dođe neka informacija, a kamoli zakoni. To je politika SNSD-a - da se pita Srpska, a ne Sarajevo", istakao je on.

S druge strane, dodao je, opozcija /u/ Srpskoj jasno je pokazala da joj je politika identična politici Sarajeva i Šmita.

"Jadno i fotelja gladno", zaključio je Košarac.