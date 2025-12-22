Logo
Košarac: Trojka iz Sarajeva vuče za nos opoziciju iz Srpske

SRNA

22.12.2025

09:41

0
Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da "trojka" iz Federacije BiH (FBiH) zajedno sa Kristijanom Šmitom definitivno vuče za nos "trojku" iz Republike Srpske - igraju se s njima, a opozicija u Srpskoj trčkara i doprinosi njihovim ozbiljnim političkim avanturama.

K"SNSD ima snagu i neće dozvoliti da se u Sarajevu odlučuje bez stava Srpske. Nama zadatke neće zadavati sarajevska `trojka` i Šmit. Nastavićemo da na zajedničkom nivou provodimo politike institucija Srpske", istakao je on.

Košarac je rekao da je usvajanje zakona na nivou BiH bez stavova Republike Srpske politika Sarajeva, ali i opozicije u Srpskoj, te upozorio da je to suluda namjera.

"Politika SNSD-a je da se Banjaluka i Republika Srpska pitaju u Sarajevu. Neka opozicija u Srpskoj služi Sarajevu i Šmitu", poručio je on.

Košarac kaže da ne može da vjeruje da im tempo diktira /ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.

"Pa na njegovom licu i ciničnom osmjehu se vidi da se igra sa njima, a oni poslušniji više od najposlušnijih", rekao je on.

Košarac je ukazao na činjenicu da prihvatajući sarajevsku i Šmitovu igru, opozicija potvrđuje SNSD-ov stav da su jednaka opasnost za Srpsku kao i njihovi mentori.

Аутобус

Svijet

Prevrnuo se autobus, desetine mrtvih

"Tobože, oni su čekali da vlast donese zakone, kažu da evropski put ne može čekati i slično. To su besmisleni izgovori. SNSD vrlo jasno kaže da rješenja bez stava Srpske, a pod plaštom EU priče, znače centralizaciju, što je za Srpsku potpuno neprihvatljivo", poručio je on.

Košarac je podvukao da nema evropskog puta bez Republike Srpske i da je to politika SNSD-a.

"Na nivou BiH ne dozvoljavamo da bez saglasnosti Srpske na dnevni red dođe neka informacija, a kamoli zakoni. To je politika SNSD-a - da se pita Srpska, a ne Sarajevo", istakao je on.

S druge strane, dodao je, opozcija /u/ Srpskoj jasno je pokazala da joj je politika identična politici Sarajeva i Šmita.

"Jadno i fotelja gladno", zaključio je Košarac.

Staša Košarac

opozicija

Sarajevo

