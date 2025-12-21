Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

21.12.2025
22:03
Komentari:0
Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović u emisiji Istraga sedmice na Hayat televiziji najavio je kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.
"Vidjećemo šta će biti naredne godine, ali ako Bog da. Mislim da bi u Predsjedništvu donio novu atmosferu jer bi i druga dva člana Predsjedništva podlegla pritisku javnosti. Ako se ne kandidujem mislim da bih izdao ono što sam do sada radio", rekao je Nebojša Vukanović.
