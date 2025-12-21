Logo
Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

21.12.2025

22:03

Листа за правду и ред
Foto: ATV

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović u emisiji Istraga sedmice na Hayat televiziji najavio je kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

"Vid‌jećemo šta će biti naredne godine, ali ako Bog da. Mislim da bi u Predsjedništvu donio novu atmosferu jer bi i druga dva člana Predsjedništva podlegla pritisku javnosti. Ako se ne kandidujem mislim da bih izdao ono što sam do sada radio", rekao je Nebojša Vukanović.

Region

Novogodišnje lampice izazvale požar, izgorio sprat kuće

Nebojša Vukanović

Predsjedništvo BiH

