Policija istražuje napad na vaterpoliste Borca

ATV

21.02.2026

16:57

Полиција истражује напад на ватерполисте Борца
Foto: Ustupljena fotografija

Bijeljinska policija istražuje napad na vozilo vaterpolista Borca na Graničnom prelazu Rača.

"Policijskoj stanici Bijeljina 2, danas oko 12,45 časova prijavljeno je da su na GP "Rača" grupa nepoznatih lica uz upotrebu drvenih palica i kamenica, oštetila dva putnička automobila marke "Dacia" i "Renault"", saopšteno je iz policije.

Kako ATV saznaje, kombi sa vaterpolistima Borca sačekala je veća grupa maskiranih lica, za koje se sumnja da su navijači Crvene zvezde, koja je prilikom napada koristila motke i kamenice.

Vaterpolisti Borca putovali su u Beograd na utakmicu sa ekipom Voždovca.

Napad na vaterpoliste

VK Borac

