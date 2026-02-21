Otkriveno ko je pucao na policajce u Sarajevu: Poznat po nadimku "Ubica koji plače"

Jasmir Halilović, čiji je nadimak Arči pucao je u ranim jutarnjim satima (21. februara) na policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a on je poznat i po nadimku "Ubica koji plače".

Sarajevski mediji pišu da je Halilović od ranije poznat policiji.

Hronika Haos u Sarajevu: Zapalio auto, pucao na policiju pa ranjen

Iz MUP-a KS je potvrđeno da je na području opštine Ilidža jutros oko 4.15 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja između izvršioca krivičnog djela i policijskih službenika koji su u tom trenutku vršili redovne poslove i zadatke u naselju Pejton.

"Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J.H. (1985) je na ljekarskoj obradi na KCUS i nije životno ugrožen", saopšteno je iz MUP-a KS.

Hronika Oglasili se iz MUP-a: Muškarac ranjen nakon što je pucao na policiju

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i uviđaj je u toku, ranije su naveli iz policije.

Hapšen više puta, plakao kad je vidio ženu

"Avaz" podsjeća, da je 2015. godine, Halilović je bio uhapšen u akciji kodnog naziva "Panorama".

Te godine je akcija bila usmjerena na razbijanje automafije, a među uhapšenima je bio i Jasmir Halilović. On je u junu 2012. godine bio uhapšen zbog sumnje da je ubio Sabira Bajramovića (56) ispred njegove kuće u Sokolović Koloniji pucajući mu u grudi i glavu. Halilović je tada bio osumnjičen da je prije ubistva provalio u kuću Bajramovića.

Po izlasku iz policijskog vozila kojim je dovezen pred zgradu Tužilaštva, Halilović je, na iznenađenje prolaznika, glasno zaplakao vidjevši suprugu. Nakon nekoliko mjeseci pušten je iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Halilović je 2023. godine bio osumnjičen i za paljenje automobila Predraga Nešića, brata tadašnjeg ministra bezbjednosti BiH Nenada Nešića.

(avaz)