Mladić (20) spremao teroristički napad u Makedoniji!

Mladić (20) iz Male Rečice u Sjevernoj Makedoniji uhapšen je zbog sumnje da je spremao teroristički napad!

Informacije je o čitavom slučaju prikupio FBI, koji je potom obavestio makedonske vlasti.

Kako se navodi, krajem januara ove godine, osumnjičeni je putem društvene aplikacije "Diskord" uputio ozbiljnu prijetnju, navodeći da je spreman da izvrši napad vatrenim oružjem - automatskom puškom AK-47, poznatom kao Kalašnjikov, uz objašnjenje da ima narušeno mentalno zdravlje.

Inspiracija za ovaj napad bio je masakr počinjen 14. decembra 2012. u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je Adam Lanza, dvadesetogodišnjak, ubio 26 osoba, od kojih 20 dece, u školi, koristeći jurišnu pušku.

Nakon što je Ambasada SAD u Skoplju obavijestila da je FBI podnio zahtjev za hitno otkrivanje "Diskord" profila sa teritorije Sjeverne Makedonije, odakle su upućene ozbiljne prijetnje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom Republike Severne Makedonije, preduzelo je mjere za identifikaciju počinioca.

"Nakon što je 17. februara 2026. identifikovana i locirana adresa korisnika, pod nadzorom javnog tužioca iz Javnog tužilaštva, policijski službenici Sektora za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala, uz pomoć SAU "Tigar", izvršili su pretres stana i drugih prostorija u Maloj Rečici.

Kako se navodi, tokom pretresa, od osumnjičenog su pronađeni i oduzeti sekira, pet noževa različitih dužina, teleskop, sedam iPhone telefona i računar. Od oca osumnjičenog oduzeto je i licencirano oružje sa više metaka.

Preostalo oružje, pištolj i automatska puška, posedovao je deda osumnjičenog bez dozvole, a protiv njega je podneta krivična prijava u Tetovskom javnom tužilaštvu zbog krivičnog dela nelegalna proizvodnja, posedovanje, posredovanje i trgovina oružjem ili eksplozivnim materijama.

Javni tužilac podneo je predlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda Skoplje za određivanje pritvora protiv osumnjičenog. Prijedlog je prihvaćen, te je pritvor određen rješenjem u trajanju od 30 dana.

(telegraf)