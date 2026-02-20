Logo
Large banner

Mladić (20) spremao teroristički napad u Makedoniji!

20.02.2026

16:51

Komentari:

0
Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!
Foto: Printskrin/Jutjub

Mladić (20) iz Male Rečice u Sjevernoj Makedoniji uhapšen je zbog sumnje da je spremao teroristički napad!

Informacije je o čitavom slučaju prikupio FBI, koji je potom obavestio makedonske vlasti.

Kako se navodi, krajem januara ove godine, osumnjičeni je putem društvene aplikacije "Diskord" uputio ozbiljnu prijetnju, navodeći da je spreman da izvrši napad vatrenim oružjem - automatskom puškom AK-47, poznatom kao Kalašnjikov, uz objašnjenje da ima narušeno mentalno zdravlje.

Inspiracija za ovaj napad bio je masakr počinjen 14. decembra 2012. u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je Adam Lanza, dvadesetogodišnjak, ubio 26 osoba, od kojih 20 dece, u školi, koristeći jurišnu pušku.

Nakon što je Ambasada SAD u Skoplju obavijestila da je FBI podnio zahtjev za hitno otkrivanje "Diskord" profila sa teritorije Sjeverne Makedonije, odakle su upućene ozbiljne prijetnje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom Republike Severne Makedonije, preduzelo je mjere za identifikaciju počinioca.

auto hapsenje doboj ubistvo

Hronika

ATV na mjestu događaja: Pauk odvozi auto uhapšene zbog svirepog ubistva

"Nakon što je 17. februara 2026. identifikovana i locirana adresa korisnika, pod nadzorom javnog tužioca iz Javnog tužilaštva, policijski službenici Sektora za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala, uz pomoć SAU "Tigar", izvršili su pretres stana i drugih prostorija u Maloj Rečici.

Kako se navodi, tokom pretresa, od osumnjičenog su pronađeni i oduzeti sekira, pet noževa različitih dužina, teleskop, sedam iPhone telefona i računar. Od oca osumnjičenog oduzeto je i licencirano oružje sa više metaka.

Preostalo oružje, pištolj i automatska puška, posedovao je deda osumnjičenog bez dozvole, a protiv njega je podneta krivična prijava u Tetovskom javnom tužilaštvu zbog krivičnog dela nelegalna proizvodnja, posedovanje, posredovanje i trgovina oružjem ili eksplozivnim materijama.

Javni tužilac podneo je predlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda Skoplje za određivanje pritvora protiv osumnjičenog. Prijedlog je prihvaćen, te je pritvor određen rješenjem u trajanju od 30 dana.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Sjeverna Makedonija

Teroristički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На снази жуто упозорење - повећан ризик од поплава

Region

Na snazi žuto upozorenje - povećan rizik od poplava

3 d

0
Поплаве у Сјеверној Македонији

Region

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

4 d

0
Могућ сукоб у Сјеверној Кореји: Тврде медији

Svijet

Moguć sukob u Sjevernoj Koreji: Tvrde mediji

4 d

0
Младић (25) брутално убио старицу

Region

Mladić (25) brutalno ubio staricu

6 d

0

Više iz rubrike

Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

Hronika

Svjedok otkrio šta je prethodilo potjeri u kojoj je poginuo policajac

4 h

1
Банковна картица, Мастеркард

Hronika

Nagovorio ženu da mu pošalje sliku kartice pa joj skinuo velike pare

4 h

0
Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Hronika

Vozač tramvaja koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći već tri godine nema vozačku dozvolu

4 h

0
Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело

Hronika

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Vatrogasci sijeku vozilo da bi izvukli tijelo

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

18

19

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

18

06

Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

18

02

Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

17

53

Isplivale nove jezive slike bivšeg princa: Na njima je i dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner