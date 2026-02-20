Vozač tramvaja koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći već tri godine nema vozačku dozvolu

Vozač tramvaja koji je vozio pod uticajem opojnih droga i skrivio nesreću kod Carevog mosta u Sarajevu već tri godine nema važeći dokument za upravljanje tramvajem, potvrđeno je za Klix.ba iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Povodom informacija da drugi vozači tramvaja nemaju važeću dozvolu i da dugo čekaju na izdavanje dokumenata, uvidom u službene evidencije Sektora za građanska stanja Novi Grad, kao nadležnom za izdavanje vozačkih dozvola za vozače tramvaja, utvrđeno je da u ovom trenutku postoji 16 zahtjeva vozača tramvaja za produženje važenja vozačkih dozvola.

Republika Srpska Dodik otkrio kolika bi mogla da bude prosječna plata do kraja godine

"Svi zahtjevi su u obradi, a prema Članu 20., stav 3 Pravilnika o uslovima, načinu osposobljavanju, organizovanju i polaganju ispita i vozačkoj dozvoli za vozača tramvaja, uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tramvajem ne starije od šest mjeseci. Prema stavu 4. istog člana, zahtjev za produženje može se podnijeti trideset dana prije isteka važnosti postojeće vozačke dozvole", rekli su nam iz MUP-a.

Devet zahtjeva predato je prije isteka važeće vozačke dozvole, dok je 7 njih predato nakon isteka.

Prema službenim evidencijama, vozač tramvaja N.K. koji je upravljao tramvajem koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa putničkim motornim vozilom kod Carevog mosta nije imao važeću vozačku dozvolu, tačnije vozačka dozvola mu je istekla 1. juna 2023. godine i nije podnosio zahtjev prema MUP-u KS za produženje vozačke dozvole.

Zanimljivosti Bolesnije ne može: Djevojka skuvala supu od sopstvenih rebara

Vozačka dozvola za vozača tramvaja izdaje se na period od tri godine.

Vozač tramvaja N.K. imao je vozačku dozvolu sa rokom važenja od 01.06.2020. do 01.06.2023. godine.