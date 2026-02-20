Akcija Smagler: Hrvatska izručila Borisa Radovanovića BiH

Boris Radovanović (32) iz Petrova, jedan od osumnjičenih za trgovinu drogom u predmetu ”Smagler”, izručen je iz Hrvatske u BiH.

Radovanović je uhapšen na osnovu međunarodne potjernice i nakon postupka ekstradicije policijski službenici Okružnog centra sudske policije Doboj sproveli su ga u Kazneno-popravni zavod Doboj.

Hronika Akcija ”Smagler”: Mamula i Dule priznali krivicu, osuđeni na šest godina zatvora

”Sudska policija preuzela je lice od Granične policije BiH u Brodu i sproveli su ga u pritvorsku jedinicu KPZ Doboja radi izdržavanje mjere pritvora koji mu je određen rješenjem Okružnog suda u Doboj”, rekla je portparol Sudske policije Republike Srpske Brankica Spasenić.

Oduzet mu kokain

Kako saznaje ATV protiv Radovanovića se vodi postupak zbog sumnje da je bio umiješan u trgovinu narkoticima u okviru predmeta ”Smagler”.

Tokom istrage u tom predmetu policija je od Radovanovića oduzela tri paketa sa 130 grama kokaina koje je prevozio automobilom. Nakon hapšenja je pušten na slobodu i nekoliko mjeseci se nalazio u bjekstvu zbog čega se nije našao među 20 optuženih u tom predmetu.

Hronika Akcija ”Smagler”: Pritvoren i drugi unuk bivšeg člana Predsjedništva BiH

Podsjetimo, u okviru akcije ”Smagler” pronađeno je i zaplijenjeno oko 7,5 kilograma droge i to 4,5 kilograma kokaina, 1,38 kilograma spida, 1,6 kilograma marihuane, 81 medicinska tableta. Oduzeto je i oko 140.000 KM, oružje, municija, sedam skupocjenih vozila među kojima su ”audi”, ”mercedes”, "BMW”, ”folskvagen”, mobilni telefoni i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Suđenje je u toku, a prije dva dana izrečena je i prva presuda u tom predmetu. Srđan Makrić zvani Mamula i Dušanu Janjiloviću zvani Dule osuđeni su na po tri godine zatvora nakon što su s tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice.