Počelo svađom, a završilo krvavo: Mladić (28) nakon rasprave jednim udarcem ''pokosio'' čovjeka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu lišili su slobode A. T. (30) zbog sumnje da je fizički napao muškarca i nanio mu teške tjelesne povrede.

Prema navodima iz policijskog saopštenja, incident se dogodio nakon kraće verbalne rasprave. Osumnjičeni A. T. se tereti da je oštećenom zadao udarac, usljed čega je čovjek pao na zemlju.

Postupak pred tužilaštvom

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda, mladić je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu na dalje postupanje.

Za ovo krivično djelo, prema Krivičnom zakoniku Srbije, zaprijećena je zatvorska kazna, a težina povreda oštećenog biće jedan od ključnih faktora u daljem toku istrage.