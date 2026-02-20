Logo
Dio grada ostao bez struje: Djeca puštena iz škole

Telegraf

20.02.2026

12:07

Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе
Foto: Pixabay

Nešto prije 11.30 u istočnom dijelu Zagreba nestalo je struje.

Kako portal dnevnik.hr saznaje od građana, bez struje je ostala Gornja Dubrava.

"Škola je u mraku, koliko vidim i okolne ulice, semafori, sve", javio je jedan čitalac.

Zbog nedostatka struje u školi, djecu su pustili s nastave, nije ni školsko zvono radilo, pa su po djecu išli od učionice do učionice.

Dnevnik.hr iz HEP-a saznaje da se radi o kvaru u okolini Grižanske ulice.

"Detektovali smo kvar, radnici su na terenu i trebalo bi brzo biti gotovo".

Zagreb

Struja

