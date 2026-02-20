Logo
Velika zabluda o bananama mogla bi vas koštati zdravlja

Izvor:

ATV

20.02.2026

13:13

Велика заблуда о бананама могла би вас коштати здравља

Ne pretjerujte s bananama. Velika zabluda koja je veoma rasprostranjena može prouzrokovati hipertenziju, ili srčana i bubrežna oboljenja.

Ova dezinformacija mogla bi biti potencijalno veoma opasna po zdravlje.

Banane su hrana koju mnogi od nas jedu najmanje dva puta sedmično. Ali neki ih jedu češće, gotovo svakodnevno, pa se vrijedi zapitati da li je to uvijek dobro.

Odgovor je složen, za zdrave ljude jesu korisne (ako nisu prezrele imaju umjeren glikemijski indeks i pune su vlakana), ali za određene grupe ljudi mogu biti veoma opasne.

Zašto banane mogu biti opasne po zdravlje?

Možda ste čuli da su banane "najbolji prirodni lijek za nedostatak kalijuma“. Upravo tu leži zamka. Iako banana srednje veličine sadrži oko 350–400 miligrama kalijuma, to nije ni približno najveća vrijednost među namirnicama.

Mahunarke, lisnato povrće, krompir ili paradajz mogu sadržati istu ili veću količinu kalijuma po porciji.

Problem nastaje kada se banane preporučuju u velikim količinama (npr. dvije ili tri dnevno) kao lijek za grčeve u mišićima ili umor.

Rizik za bubrežne i srčane bolesnike

Kod zdravih ljudi bubrezi efikasno izlučuju višak kalijuma. Međutim, kod osoba s oštećenom funkcijom bubrega situacija je znatno drugačija. Bubrezi ne mogu regulisati nivo kalijuma u krvi, pa se on počinje akumulirati.

Isto važi i za ljude koji uzimaju određene lijekove, kao što su:

  • ACE inhibitori i antagonisti receptora angiotenzina (lijekovi za pritisak),
  • Diuretici koji štede kalijum, koji se često propisuju za hipertenziju ili srčana oboljenja.

Opasnost od hiperkalemije

Povišen nivo kalijuma u krvi, poznat kao hiperkalemija, u početku može proći neprimijećeno.

U težim slučajevima može dovesti do slabosti mišića, peckanja, mučnine, pa čak i ozbiljnih poremećaja srčanog ritma.

Zbog toga se ljudima s bubrežnim bolestima često savjetuje striktno ograničavanje hrane bogate kalijumom, uključujući banane.

Ukratko, savjet da "pojedete još jednu bananu za kalijum“ može biti bezopasan za većinu, ali za osobe s hroničnim bolestima ili one na specifičnim terapijama, može imati suprotan efekat od željenog i ozbiljno ugroziti zdravlje, prenosi "Raport".

Tagovi :

