Pojačan saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza

20.02.2026
Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu, dok je na prelazima Gradina, Velika Kladuša i Kostajnica gust saobraćaj na ulazu u BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
U Republici Srpskoj u većini krajeva kolovozi su mokri zbog slabe kiše, a iz AMS-a upozoravaju na povremeno jake udare vjetra, kao i odrone kamenja.
Tokom dana očekuju se intenzivnije padavine, te se savjetuje oprezna vožnja.
