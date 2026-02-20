Logo
Pojačan saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza

ATV

20.02.2026

14:19

Гранични прелаз Градишка
Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu, dok je na prelazima Gradina, Velika Kladuša i Kostajnica gust saobraćaj na ulazu u BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Банковна картица

Hronika

Nagovorio ženu da mu pošalje sliku kartice pa joj skinuo velike pare

U Republici Srpskoj u većini krajeva kolovozi su mokri zbog slabe kiše, a iz AMS-a upozoravaju na povremeno jake udare vjetra, kao i odrone kamenja.

Tokom dana očekuju se intenzivnije padavine, te se savjetuje oprezna vožnja.

