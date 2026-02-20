Logo
Large banner

Influenserka (27) preminula nakon plastične operacije: Iznenada joj pozlilo

Izvor:

Kurir

20.02.2026

14:10

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Brazilska influenserka Bjanka Dijas preminula je u 27. godini, samo nekoliko dana nakon što je podvrgnuta estetskoj operaciji.

Bjanka se nalazila na kućnom oporavku od zahvata, koji je dobro tekao, kada joj je iznenada pozlilo, prema navodima njene porodice.

Слађана Мишић

Banja Luka

Mišićeva otkrila koliku će platu imati nakon povećanja

U bolnicu je prevezena usljed otežanog disanja.

Preminula je 18 dana nakon operacije, pošto je ponovo primljena u bolnicu radi liječenja simptoma. Navodno je umrla od plućne embolije. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio tačan uzrok njene smrti.

Prije nego što je prevezena u bolnicu, Bjanka Dijas je boravila u porodičnoj kući u blizini Sao Paula u Brazilu. Bjanka, koja je imala gotovo 60.000 pratilaca na Instagramu, bila je istaknuta ličnost u svom rodnom gradu Maua.

Na njenoj Instagram stranici stajalo je: "Živim svojim tempom, bez žurbe i sa svrhom.“

Bjanka je inače i majka dvije ćerkice i nedavno je objavljivala fotografije i utiske posjete Londonu tokom novembra i decembra.

ruke molitva pixabay

Društvo

Ova tri grijeha su veoma opasna: Većina hrišćana ih ignoriše

Zvaničnici nisu otkrili tačnu vrstu zahvata kom se podvrgla, što je ostavilo prostor za nagađanja u javnosti. Diskusije na internetu usmjerene su na rizične estetske procedure, uključujući liposukciju i abdominoplastiku.

Biće sahranjena u rodnom gradu.

Podijeli:

Tagovi :

influenskerka

Brazil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj o novoj rundi pregovora: Čeka se konačna odluka

1 h

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Srbija

Ništa im nije sveto: Obijena crkva u Dobrotinu kod Lipljana

1 h

0
Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Scena

Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

1 h

0
Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Hronika

Vozač tramvaja koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći već tri godine nema vozačku dozvolu

1 h

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj o novoj rundi pregovora: Čeka se konačna odluka

1 h

0
ЕУ

Svijet

Bez saglasnosti o paketu sankcija Moskvi

2 h

0
Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Svijet

Koliko puta se Zelenski pominje u materijalima o Epstinu?

3 h

0
Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Svijet

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner