Influenserka (27) preminula nakon plastične operacije: Iznenada joj pozlilo

Brazilska influenserka Bjanka Dijas preminula je u 27. godini, samo nekoliko dana nakon što je podvrgnuta estetskoj operaciji.

Bjanka se nalazila na kućnom oporavku od zahvata, koji je dobro tekao, kada joj je iznenada pozlilo, prema navodima njene porodice.

U bolnicu je prevezena usljed otežanog disanja.

Preminula je 18 dana nakon operacije, pošto je ponovo primljena u bolnicu radi liječenja simptoma. Navodno je umrla od plućne embolije. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio tačan uzrok njene smrti.

Prije nego što je prevezena u bolnicu, Bjanka Dijas je boravila u porodičnoj kući u blizini Sao Paula u Brazilu. Bjanka, koja je imala gotovo 60.000 pratilaca na Instagramu, bila je istaknuta ličnost u svom rodnom gradu Maua.

Na njenoj Instagram stranici stajalo je: "Živim svojim tempom, bez žurbe i sa svrhom.“

Bjanka je inače i majka dvije ćerkice i nedavno je objavljivala fotografije i utiske posjete Londonu tokom novembra i decembra.

Zvaničnici nisu otkrili tačnu vrstu zahvata kom se podvrgla, što je ostavilo prostor za nagađanja u javnosti. Diskusije na internetu usmjerene su na rizične estetske procedure, uključujući liposukciju i abdominoplastiku.

Biće sahranjena u rodnom gradu.