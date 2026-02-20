Bez saglasnosti o paketu sankcija Moskvi

Predstavnici članica EU nisu uspjeli da se saglase u vezi sa uvođenjem 20. paketa sankcija Rusiji, javio je Rojters, pozivajući se na neimenovane diplomate.

Prema riječima diplomata, predstavnici članica Unije mogli bi da se sastanu tokom vikenda, kako bi nastavili razgovore o sankcijama.

Rojters piše da je u okviru novog paketa sankcija predložena zabrana prekomorskog izvoza ruske sirove nafte.