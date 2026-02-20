Logo
Large banner

Bez saglasnosti o paketu sankcija Moskvi

Izvor:

SRNA

20.02.2026

12:55

Komentari:

0
ЕУ
Foto: ATV

Predstavnici članica EU nisu uspjeli da se saglase u vezi sa uvođenjem 20. paketa sankcija Rusiji, javio je Rojters, pozivajući se na neimenovane diplomate.

Prema riječima diplomata, predstavnici članica Unije mogli bi da se sastanu tokom vikenda, kako bi nastavili razgovore o sankcijama.

Rojters piše da je u okviru novog paketa sankcija predložena zabrana prekomorskog izvoza ruske sirove nafte.

Podijeli:

Tagovi :

Sankcije

Rusija

EU

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Srbija

Kombijem prevozio djecu, pa napravio 11 prekršaja

2 h

0
Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Srbija

Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

3 h

0
dijete pada sa žičare na jahorini video

Društvo

Objavljeni novi detalji pada djeteta sa žičare na Jahorini

3 h

0
Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Nauka i tehnologija

Stiže pametni sat koji će upravljati životom?

3 h

0

Više iz rubrike

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Svijet

Koliko puta se Zelenski pominje u materijalima o Epstinu?

3 h

0
Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Svijet

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

3 h

0
Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед

Svijet

Utopilo se osam turista u jezeru: Potonuli pod led

3 h

0
beba

Svijet

Uhapšena čedomorka i saučesnici: Ubila bebu i bacila je pored smeća

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner