Postoji jedan najlukaviji znak horoskopa koji uvek razmišlja nekoliko koraka unapred - njegova inteligencija i snalažljivost često iznenade druge.

Ni lisice mu nisu ravne – ovo je najlukaviji znak horoskopa, sa njima u blizini samo oči na leđa pomažu.

Često se u astrologiji priča o različitim osobinama koje krase svaki horoskopski znak. Dok su neki poznati po dobroti i otvorenosti, drugi se izdvajaju po svojoj snalažljivosti i sposobnosti da u svakoj situaciji pronađu izlaz.

Upravo zbog toga mnogi astrolozi tvrde da postoji jedan najlukaviji znak horoskopa koji se posebno izdvaja po svojoj pronicljivosti.

Riječ je o znaku Škorpije.

Ljudi rođeni u ovom znaku često imaju snažnu intuiciju i izuzetnu sposobnost da procjene situaciju mnogo brže od drugih. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je Škorpija najlukaviji znak horoskopa, jer retko donosi odluke bez pažljivog razmišljanja.

Republika Srpska Selak: Dopis VSTS-a predstavlja pritisak i ozbiljan udar na nezavisnost pravosuđa

Jedna od najvećih osobina Škorpija jeste to što uvek razmišljaju nekoliko koraka unaprijed. Dok drugi tek pokušavaju da shvate šta se dešava, oni već imaju plan kako da se prilagode novim okolnostima. Ta sposobnost da brzo analiziraju ljude i situacije često ih stavlja u prednost, pa se često kaže da je Škorpija najlukaviji znak horoskopa.

Međutim, njihova lukavost ne mora nužno da znači i nešto negativno.

U mnogim slučajevima ona im pomaže da izbegnu probleme ili pronađu najbolje rešenje kada situacija postane komplikovana. Upravo zbog toga mnogi ljudi koji imaju Škorpiju u svom okruženju znaju da se mogu osloniti na njihovu inteligenciju i snalažljivost.

Ipak, Škorpije imaju i jednu posebnu osobinu – rijetko otkrivaju sve svoje misli drugima. Oni pažljivo biraju kome će vjerovati i često zadržavaju dio svojih planova samo za sebe. Zbog toga mnogi vjeruju da je upravo Škorpija najlukaviji znak horoskopa, jer umije da sakrije svoje prave namjere dok ne dođe pravi trenutak.

Naravno, svaka osoba je drugačija i astrologija ne može u potpunosti odrediti svačiji karakter.

Ipak, mnogi se slažu da pripadnici ovog znaka imaju poseban dar za strategiju, analizu i snalaženje u složenim situacijama. Upravo zbog toga Škorpija često nosi titulu najlukaviji znak horoskopa, znak koji uvek ima skriveni plan i rijetko dozvoljava da ga drugi nadmudre.