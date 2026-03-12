Selak: Dopis VSTS-a predstavlja pritisak i ozbiljan udar na nezavisnost pravosuđa

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je dopis Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH upućen sudovima povodom zahtjeva za brisanje Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, iz registra političkih stranaka u namjanju ruku pravno problematičan i predstavlja nedopustivo miješanje u sudski postupak.

„VSTS nije strana u postupku niti ima procesnu legitimaciju da inicira ili ubrzava radnje u predmetima koji se vode pred sudom. Postupak zabrane rada ili brisanja predsjednika političke organizacije iz registra pokreće se isključivo po službenoj dužnosti suda ili na prijedlog nadležnog tužioca. Svaki pokušaj da se na taj postupak utiče sa strane predstavlja direktan pritisak na sud“, naglasio je Selak.

Ministar pravde Srpske je podsjetio da je VSTS regulatorno tijelo čija je uloga da obezbijedi funkcionisanje pravosudnog sistema, ali da nema ovlašćenja da nadzire meritum sudskog odlučivanja u pojedinačnim predmetima.

„Tražiti od suda da u roku od osam dana dostavi informacije o ‘preduzetim aktivnostima na brisanju’ znači direktno zadirati u nezavisnost postupajućeg sudije i predsjednika suda. VSTS može tražiti statističke podatke ili opšte informacije o trajanju postupaka, ali ne smije uticati na njihov ishod“, poručio je ministar pravde.

Selak je upozorio da ovakvi postupci mogu ugroziti temeljni princip nezavisnosti sudske vlasti.

„Dopisi kojima se sugeriše šta sud treba da uradi znače preuzimanje uloge sudije. To predstavlja prekoračenje zakonskih ovlašćenja i ozbiljan udar na nezavisnost pravosuđa. Ministarstvo pravde Republike Srpske smatra da ovakve intervencije nisu u skladu sa ustavnim načelima i da mogu ugroziti integritet sudskog sistema“, zaključio je Selak.