Dodik: Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje

Autor:ATV
12.03.2026
19:50
Komentari:0
Svaka žena zaslužuje ogromnu pažnju i poštovanje i na to treba da računa svaki dan, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Naše je da se potrudimo da tako bude. Večeras smo u Banskom dvoru u Banjaluci, u organizaciji Gradskog odbora SNSD-a, imali predivno druženje sa našim damama povodom 8. marta", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Svaka žena zaslužuje ogromnu pažnju i poštovanje i na to treba da računa svaki dan. Naše je da se potrudimo da tako bude. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 12, 2026
Večeras smo u Banskom dvoru u Banjaluci, u organizaciji Gradskog odbora SNSD-a, imali predivno druženje sa našim damama povodom 8. marta. pic.twitter.com/ZtiJBqPhCs
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h10
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
20
06
20
04
19
57
19
54
19
50
Trenutno na programu