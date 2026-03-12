Logo
Dodik: Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje

ATV

12.03.2026

19:50

Милорад Додик
Foto: Milorad Dodik/X

Svaka žena zaslužuje ogromnu pažnju i poštovanje i na to treba da računa svaki dan, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Naše je da se potrudimo da tako bude. Večeras smo u Banskom dvoru u Banjaluci, u organizaciji Gradskog odbora SNSD-a, imali predivno druženje sa našim damama povodom 8. marta", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Milorad Dodik

SNSD

8. mart Dan žena

