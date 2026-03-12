Kalabuhov čestitao rođendan Dodiku: Cijenimo vaš doprinos jačanju prijateljskih odnosa

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov čestitao je rođendan lideru SNSD-a Miloradu Dodiku i istakao da veoma cijeni njegov lični doprinos jačanju prijateljskih odnosa i sveobuhvatne saradnje između dva naroda.

"Vaša principijelnost i doslednost u zaštiti interesa Republike Srpske i njenih građana zaslužuju iskreno poštovanje", istakao je Kalabuhov u čestitki.

On je poželio Dodiku dobro zdravlje, blagostanje, neiscrpnu energiju, uspjeh

u odgovornoj djelatnosti i sve najbolje.

"Koristim ovu priliku da Vam čestitam godišnjicu osnivanja Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji predstavlja uticajnu političku snagu i važan faktor društvenog života", naveo je Kalabuhov u čestitki koju je Dodik objavio na svom nalogu na Iksu.