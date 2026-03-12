"Sijeku ražanj, a zec u šumi": Blanuša potvrdio kandidaturu; Opozicija već "dijeli fotelje"

"Odluka moje stranke je da ja budem kandidat za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima ove godine i ja kao predsjednik stranke moram poštovati odluke Glavnog odbora i Skupštine, kao najvišeg organa stranke."

Rekao je ovo Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, odgovarajući na pitanje koje već mjesecima zaokuplja pažnju lidera opozicije.

Što se tiče Draška Stanivukovića i njegovog Pokreta Sigurna Srpska, Blanuša kaže da će se sa njim na dogovoriti oko raspodjele funkcija.

Republika Srpska Ko će se povući iz trke za predsjednika?

"A sa Draškom Stanivukovićem i sa njegovim pokretom treba da razgovaramo. Mislim da ćemo se na kraju dogovoriti oko raspodjele funkcija i da onda izađemo u javnost i da iznesemo konačnu odluku", rekao je Blanuša u emisiji "Telering".

Ipak, čini se da je jasna poruka predsjednika SDS-a lideru PSS-a. SDS je, kako kaže Blanuša, i dalje najjača opoziciona stranka, ako se gledaju rezultati na izborima.

"Imamo najveći broj poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, najviše poslanika u Predstavničkom domu i Parlamentarnoj skupštini BiH, najviše načelnika ako se pogledaju lokalnih zajednice u odnosu na ove druge opozicione stranke. Tako da je tu situacija sasvim jasna", ističe Blanuša.

Blanuša spominje i "nepisano pravilo u kandidaturama".

Republika Srpska Blanuša za ATV o kandidaturi za predsjednika Srpske

Kad opozicioni blok daje zajedničke kandidate za dvije inokosne funkcije, ona opoziciona stranka koja je najjača ima pravo prvog izbora, smatra Blanuša.

"Bez obzira šta ko mislio i šta ko pričao, ne znam šta će pokazati naredni izbori, još uvijek je Srpska demokratska stranka najjača opoziciona stranka jer je za mene na prethodnim izborima glasala polovina biračkog tijela", kaže predsjednik ove partije.

"Sijeku ražanj, a zec u šumi"

Iako su opšti izbori u oktobru, a građani tek treba da odluče o tome ko će ih predstavljati, lideri pojedinih opozicionih partija već dijele fotelje. Pored kandidature za onu u Palati Republike, čini se da će problem biti i ona u Predsjedništvu BiH.

Republika Srpska Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, je već najavio svoju kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva, a do sada nije dobio, bar javnu, podršku nikoga iz opozicije.

Poslanici Narodnog fronta Jelene Trivić, Vukana vide na mjestu Nenad Stevandića (predsjednik NS RS), a nju na čelu Vlade. Hercegovački tribun se i sa tim ne slaže.

Republika Srpska Vukanović: Čudno mi je što Trivić ćuti, povlačenje Blanuše bio bi poraz

Ostaje da se vidi ko će biti kandidat za koju poziciju, i tek ono najvažnije, šta će građani reći o tome. Ako je suditi prema dosadašnjim rezultatima opozicije, na njih se slobodno može reći ona stara izreka: "Sijeku ražanj, a zec u šumi".