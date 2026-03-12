Logo
Velika dilema: Ako je stan kupljen na kredit, evo ko ima pravo na njega

Izvor:

Telegraf

12.03.2026

09:13

Развод
Foto: pexels/Timur Weber

Razvod braka često otvara i jedno od najtežih pitanja – kako podijeliti imovinu, posebno stan koji je kupljen na kredit.

Dilema je kome stan zapravo pripada, da li se dijeli između supružnika i šta se dešava u situaciji kada je nekretnina kupljena prije braka, ali je kredit otplaćivan tokom zajedničkog života.

Advokat Nikola Premović istakao je za RTS da su ovakvi sporovi među najkomplikovanijim i da često traju godinama, ali da ipak postoje načini da se problemi preduprede.

Prema ustaljenoj pravnoj praksi, stan koji je kupljen prije sklapanja braka smatra se posebnom imovinom onog supružnika koji ga je kupio. Ipak, drugi supružnik može imati pravo da potražuje dio novca uloženog u otplatu kredita tokom braka, ukoliko su rate plaćane iz zajedničkih prihoda.

Љубав

Ljubav i seks

Psiholog objašnjava šta brak održava jakim

Nikola Premović, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da Porodični zakon propisuje zakonsku pretpostavku da su udijeli u sticanju imovine jednaki, ali je ta pretpostavka oboriva u slučaju da jedan supružnik doprinosi sticanju zajedničke imovine u mnogo većem obimu nego drugi supružnik.

"Kada je riječ o stanu koji je kupljen na kredit, suštinski je bitan momenat kupovine stana i upisa u katastar. Ako je ugovor o kupoprodaji zaključen prije braka, odobren kredit i upisan korisnik kredita u katastru, ta osoba ima pravo svojine na stan. Drugi supružnik koji iz zajedničkih sredstava otplaćuje kredit ima pravo na novčanu naknadu", navodi Premović.

Бресквица

Scena

Povezuju me sa svakim: Breskvica o razvodu Luke Dončića i pričama da je ona "glavni krivac"

Kako objašnjava, drugačija je situacija ukoliko je ugovor o kupoprodaji potpisan tokom braka. Tada se takva nekretnina smatra zajedničkom imovinom oba supružnika.

"Slijedi postupak diobe zajedničke imovine stečene u braku, kada može doći do sporazuma da sami podjele cjelokupnu imovinu. Ako nemaju dogovor, tada se na sudu dokazuje ko je i koliko učestvovao uplatama, prihodima, kao i poreklo novca", objašnjava advokat. Napominje, takođe, da su u advokatskoj praksi diobe zajedničke imovine stečene u braku emotivno i pravno najsloženiji sporovi, koji su i najdugotrajniji, jer proces može da traje od pet do deset godina.

"Sudije koje presuđuju imaju problem kada dobiju takav predmet jer je to toliko složen, težak i iscrpljujući postupak", navodi Premović.

Ipak, kako dodaje, postoje i načini da se ovakve situacije izbjegnu – kroz predbračne ugovore koji unaprijed definišu imovinske odnose.

"Zaključivanje ovih ugovora u našoj zemlji je vrlo rijetko. Apsolutno bih ih preporučio zbog izbjegavanja sukoba, sporova i nesuglasica između supružnika, bar kada je riječ o imovini", zaključuje advokat Nikola Premović.

(telegraf)

razvod braka

stanovi

