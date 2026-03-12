Zapadni sponzori predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog u potpunosti su odgovorni za civilne žrtve ukrajinskog napada na grad Brjansk, rekao je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

- Zapadni sponzori Zelenskog snose punu odgovornost za ubistva, za ubijanje civila, umjesto da daju šansu mirovnim pregovorima uz posredovanje SAD, jer Kijev i London traže načine da dalje eskaliraju tenzije - rekao je Nebenzja novinarima.

On je napad na Brjansk opisao kao divljaštvo i pozvao Sekretarijat UN da da jasnu procjenu ovog incidenta.

- Neonacistički režim u Kijevu počinio je još jedan varvarski zločin protiv civilnog stanovništva naše zemlje izvođenjem raketnog udara. Pozivamo Sekretarijat UN da napusti politiku dvostrukih standarda i da pruži odgovarajuću, jasnu i nedvosmislenu procjenu ovog gnusnog napada - istakao je Nebenzja.

Guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz rekao je u utorak, 10. marta, da su ukrajinske snage pogodile Brjansk sa sedam raketa "storm šedou".

Prema posljednjim podacima, u ovom napadu poginulo je sedam lica, dok je 42 ranjeno.