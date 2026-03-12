Logo
Sijarto: Zelenski ugrožava mađarsku energetsku bezbjednost

Izvor:

SRNA

12.03.2026

08:49

Komentari:

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Foto: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio je ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da namjerno ugrožava energetsku bezbjednost Mađarske sada kada su i morski putevi blokirani.

"Ukrajinski predsjednik laže. Zelenski tvrdi da nije bio upućen da će delegacija Budimpešte stići u Ukrajinu, jer navodno Vlada nije najavila posjetu kijevskom Ministarstvu spoljnih poslova", napisao je Sijarto na "Iksu".

Mađarski šef diplomatije u objavi je priložio tekst dopisa Kijevu kao dokaz svojih tvrdnji.

"Budimpešta je zvaničnom diplomatskom notom obavijestila Kijev da će mađarska delegacija, na čelu sa zamjenikom ministra energetike Gaborom Čepekom, doputovati u Ukrajinu kako bi provjerila stanje naftovoda `Družba`", naveo je Sijarto.

Dodao je da je Budimpešta zahtijevala hitan sastanak sa ukrajinskim ministrom energetike, ali da je i taj zahtjev ostao bez odgovora Kijeva.

"Realnost je da Ukrajina blokira isporuke nafte Mađarskoj u vrijeme kada se pomorski transport nafte suočava sa najvećom neizvjesnošću u istoriji, dok je jedina alternativa morskom putu naftovod `Družba`", naveo je Sijarto.

On je zaključio da je ovaj čin Kijeva direktan atak na Mađarsku i agresija na njen energetski sektor.

