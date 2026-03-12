Preminuo biciklista kojeg je udario kamion u Banjaluci

Biciklista M.S. (1945) kojeg je juče udario kamion u Banjaluci preminuo je na UKC-u Republike Srpske.

U Ulici Braće Podgornika, juče oko tri sata došlo je do nesreće kada je kamion sa prikolicom kojim je upravljao A.M. (2002) iz Jajca udario biciklistu.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je dežurni tužilac OJT Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima PS za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS".