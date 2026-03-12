Uhapšen dvojac iz Laktaša: Nelegalno prodavali polovna vozila

Laktaška policija uhapsila je S.M. i S.M. obojica iz Laktaša zbog sumnje da su nelegalno prodavali polovna vozila.

"Policijski službenici Policijske stanice Laktaši lišili su juče slobode lica S.M. i S.M. oba iz Laktaša, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Nedozvoljena trgovina“", navode iz PU Banjaluka.

Policija u Laktašima je izvršila pretres jedne lokacije i tom prilikom pronašli 55 vozila različitih marki i modela.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.