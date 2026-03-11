Detalji akcije u Ministarstvu finansija: Poznato ko je uhapšen

Policijski službenici Federalne uprave policije su u utorak, 10. marta, proveli mjere i radnje iz svoje nadležnosti pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u sklopu operativno-taktičke akcije "Štednja".

U okviru predmetnih aktivnosti izvršen je pretres u službenim prostorijama Federalnog ministarstva finansija u Sarajevu.

Tom prilikom uhapšene su dvije osobe, a kako "Radiosarajevo.ba" saznaje, riječ je o Edinu Šahinoviću, službeniku u Ministarstvu finansija FBiH čiji je dio od 2007. godine, te o Suadu Arnautoviću.

Šahinović se sumnjiči za krivično djelo "Zloupotreba položaja i ovlaštenja", dok se Arnautović sumnjiči za pomaganje u izvršenju navedenog krivičnog djela.

Kako "Radiosarajevo.ba" dalje saznaje, nakon što su ispitani postupajući tužilac je Opštinskom sudu predložila mjere zabrane.

Za Šahinovića one se odnose na zabranu obavljanja poslova u Ministarstvu finansija FBiH, kao i pristup samom ministarstvu i komunikaciju sa zaposlenicima ministarstva. Takođe, predložena je ista zabrana i za Finansijsko-informatičku agenciju, Registar vrijednosnih papira i Komisiju za verifikaciju stare devizne štednje.

Arnautoviću je predložena mjera zabrane komunikacije sa Šahinovićem, piše pomenuti portal.

Istraga koju Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo provodi odnosi se na nezakonitosti učinjene u postupku isplate stare devizne štednje, ranije je saopšteno iz Tužilaštva KS.

Iz Ministarstva finansija FBiH su u utorak, 10. marta, istakli da je riječ o postupanju po prijavi koju je nadležnim institucijama podnio zamjenik premijera i ministar finansija u Vladi FBiH Toni Kraljević. Oni su dodali kako pružaju punu podršku radu pravosudnih institucija i svim aktivnostima koje doprinose jačanju zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u javnim institucijama.

Ročište Šahinoviću i Arnautoviću bi se, kako pomenuti portal saznaje, trebalo održati u četvrtak, 12. marta, u 10:30 sati.