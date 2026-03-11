SIPA upozorava na kruženje lažnih mejlova!

Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u posljednje vrijeme evidentirala je više lažnih imejl poruka u kojima se ukazuje na navodne nezakonitosti uz zlopotrebe imena radnika SIPA.

”SIPA obavještava građane da je u posljednjem periodu evidentirano da na e-mail adrese fizičkih i pravnih lica pristižu poruke u kojima je navedeno da postoji informacija da se određene osobe bave nezakonitim aktivnostima. U navedenim porukama izvršioci često zloupotrebljavaju imena pripadnika SIPA, a u posljednje vrijeme i ime direktora Darka Ćuluma”, rekla je portparol SIPA Jelena Miovčić.

Ona upozorava građane da su navodi iz takvih e-mail poruka lažni, te da su nazivi institucija i imena zloupotrebljeni.

”Ukoliko građani dobiju takve e-mail poruke, savjetujemo da ih ne otvaraju i ne odgovaraju na njih te ukoliko su na bilo koji način oštećeni da to prijave nadležnom policijskom tijelu”, rekla je Miovčić.