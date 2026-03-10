Logo
Konzorcijum "Logistika BiH": Danas će se znati da li institucije brane 20.000 radnih mjesta

10.03.2026

10:07

Блокада превозника
Foto: ATV

Plenum Konzorcijuma "Logistika BiH" danas očekuje od nadležnih u BiH da kažu da li su uputili kredibilan zahtjev institucijama Hrvatske u vezi sa problemima prevoznika BiH i da li su dobile ijedan konkretan odgovor.

Iz "Logistike" navode da prevoznici očekuju da institucije pokažu odgovornost i odlučnost u zaštiti vlastite privrede.

"Odgovor nadležnih institucija očekujemo već u toku dana. Tada će biti jasno da li BiH ima snage i volje da brani više od 20.000 radnika zaposlenih u sektoru logistike i drumskog transporta, ili ćemo ostati prepušteni sami sebi", navedeno je u saopštenju.

Od nadležnih institucija u BiH "Logistika" očekuje odgovore na pitanje da li su, osim izražene zabrinutosti, preduzeli konkretne aktivnosti na rješavanju problema sa kojima se suočavaju domaći prevoznici.

Iz "Logistike" su najavili da će večeras zasjedati Krizni štab Plenuma Konzorcijuma, zajedno sa regionalnim koordinatorima kako bi odlučili o narednim koracima u ime transportnog sektora BiH.

"Hrvatska je za BiH jedan od najvažnijih ekonomskih partnera i susjeda sa kojim dijelimo intenzivne trgovinske i transportne tokove, zbog čega očekujemo fer, korektan i ravnopravan odnos, zasnovan na dobrosusjedskim odnosima i zajedničkim interesima privrede", navedeno je u saopštenju iz Konzorcijuma.

U Konzorcijumu "Logistika" se pitaju zar nije moguće da prevoznici BiH imaju bar isti status kakav danas imaju prevoznici iz Srbije, koji imaju punu podršku svojih institucija i privrednih struktura?

Iz "Logistike" podsjećaju da se proizvođači, izvoznici, trgovci i uvoznici u BiH u velikoj mjeri oslanjaju upravo na domaće transportne kompanije, a oni koji to ne razumiju, uskoro će osjetiti posljedice u lancima snabdijevanja i u ukupnoj ekonomiji zemlje.

