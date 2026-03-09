Članovi Predsjedništva sa papom Lavom: Pozvali ga da posjeti BiH

Autor:ATV
Članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Željko Komšić i Denis Bećirović sastali su se danas u Vatikanu sa papom Lavom Četrnaestim.
Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost papi na, kako je saopšteno, "podršci koju je do sada pružao, te na njegovim porukama mira, solidarnosti i nade koje imaju poseban odjek u društvu".
Predsjedništvo je pozvalo papu Lava XIV da posjeti BiH.
Oni su darovali unikatni srebreni bareljef rozete koja se nalazi na pročelju Katedrale srca Isusova u Sarajevu.
Poslije susreta sa Papom Lavom XIV članovi Predsjedništva BiH su razgovarali sa sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Svete stolice nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.
Razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji u BiH, kao i o regionalnim i globalnim izazovima.
