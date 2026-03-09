Logo
Large banner

Članovi Predsjedništva sa papom Lavom: Pozvali ga da posjeti BiH

Autor:

ATV

09.03.2026

13:54

Komentari:

0
Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ
Foto: Vatican Media

Članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Željko Komšić i Denis Bećirović sastali su se danas u Vatikanu sa papom Lavom Četrnaestim.

Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost papi na, kako je saopšteno, "podršci koju je do sada pružao, te na njegovim porukama mira, solidarnosti i nade koje imaju poseban odjek u društvu".

Predsjedništvo je pozvalo papu Lava XIV da posjeti BiH.

Oni su darovali unikatni srebreni bareljef rozete koja se nalazi na pročelju Katedrale srca Isusova u Sarajevu.

Poslije susreta sa Papom Lavom XIV članovi Predsjedništva BiH su razgovarali sa sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Svete stolice nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.

Razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji u BiH, kao i o regionalnim i globalnim izazovima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

papa Lav

Željka Cvijanović

Vatikan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Повлачи се лијек "Золтекс"

BiH

Povlači se lijek "Zolteks"

5 h

0
Чланови Предсједништва код папе Лава

BiH

Članovi Predsjedništva kod pape Lava

5 h

0
Посљедњи попис становништва био је 2013. године, хоће ли бити новог?

BiH

Posljednji popis stanovništva bio je 2013. godine, hoće li biti novog?

19 h

0
Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?

BiH

Nova pravila: Koliko novca smijete prenijeti preko granice BiH?

21 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?

14

59

Puhovac: Najvažnije obezbijediti dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku

14

56

Izrael uništio iranska skladišta goriva

14

41

Ceca komentarisala Cetinskog: Kakav logor, kakvi bakrači

14

26

Tadić: Osporavanje Kancelarije za međunarodnu saradnju je direktan napad na Ustav BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner