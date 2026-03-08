Logo
Nova pravila: Koliko novca smijete prenijeti preko granice BiH?

Autor:

ATV

08.03.2026

18:05

Komentari:

1
Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?
Foto: ATV

Vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine donijele su nove uredbe koje regulišu fizički prenos gotovine preko granice.

Prema novim pravilima, na graničnim prelazima moguće je unijeti ili iznijeti do 10.000 evra bez posebnog odobrenja. Za iznose veće od tog limita potrebno je prethodno pribaviti saglasnost entitetskih ministarstava finansija te obavezno prijaviti novac carinskim organima na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Regulativa je donesena u skladu s preporukama organizacije Moneyval, navodi BHRT.

илу-граница-08122025

Društvo

Prepoznavanje lica, ANPR, Dronovi: Velike promjene na granicama u BiH

Uredbe o fizičkom prenosu gotovine detaljno propisuju uslove i način unošenja i iznošenja novca, čekova, vrijednosnih papira i drugih prenosivih instrumenata plaćanja. Bez posebnog odobrenja preko graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini moguće je prenijeti iznos do 10.000 evra.

Obavezna prijava za veće iznose

„Iznošenje gotovog novca i čekova u iznosu od 10.000 evra ili više, odnosno protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama, rezidenti mogu vršiti samo uz prethodno odobrenje Ministarstva finansija Republike Srpske. Osim gotovine, predviđeno je da se obaveza prijave primjenjuje i na investiciono zlato“, saopštili su iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

илу-новац-14112025

Hronika

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

Prijava je obavezna i carinskim službama na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Postupak podnošenja prijave odvija se na posebnom obrascu.

Kako podnijeti prijavu

„Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira podnosi se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prelazima od carinskih službenika ili preuzeti sa internet stranice Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na poleđini obrasca nalazi se detaljno uputstvo za njegovo popunjavanje“, pojašnjavaju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Cilj sprečavanje zloupotreba

Cilj novih pravila je veća kontrola kretanja novca kako bi se spriječile zloupotrebe i druge nezakonite aktivnosti, smatra ekonomski analitičar Aleksandar Ljuboja.

Hapšenje, lisice

Hronika

Načelnik granične policije uhapšen u novoj akciji USKOK-a

„S druge strane, to se može posmatrati i kao određeno ograničenje ličnih sloboda. Iznosi za koje je potrebno dokazivati porijeklo novca nisu veliki i pojedinačno ne predstavljaju značajan rizik, ali zbirno mogu imati određeni uticaj“, smatra Ljuboja.

Nova regulativa usklađena je s preporukama Moneyvala i aktivnostima iz Akcionog plana Bosne i Hercegovine za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Iz Vlade Republike Srpske navode da je cilj donošenja uredbe unapređenje regulatornog okvira te usklađivanje s međunarodnim standardima, posebno u području finansijske sigurnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

