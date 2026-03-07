Ne prestaje hajka na Srbe od strane Tužilaštva i Suda BiH

Pokrenuli su se Tužilaštvo i Sud BiH, ali samo u slučajevima protiv Srba. Ovoga puta deblji kraj je izvukao načelnik opštine Vlasenica. Sve zbog iskazivanja poštovanja prema Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.

Potvrđena je optužnica zbog navodnog izazivanja nacionalne, vjerske i rasne mržnje. Klasična hajka na Srbe, kategoričan je Kraljević.

"Istorija koja pokazuje da su sve naše srpske glave nepodobne, vjerovatno sam i ja u paketu, sada je možda neko sljedeći, imali smo proces predsjednika Dodika samo zato što je bio predsjednik. Jednostavno je progon Srba na djelu i to traje godinama, vijekovima", rekao je Miroslav Kraljević, načelnik opštine Vlasenica.

Ne smije se dozvoliti da samo Srbi budu na meti Tužilaštva BiH koje ne reaguje na ratne pokliče Bošnjaka, jasan je premijer Republike Srpske.

"Mnogi naši ljudi su u postupku dizanja optužnice zbog izazivanja nacionalne mržnje ili, dok na drugoj strani imamo pokliče koji prate ratnu istoriju, gdje su glave naše nosali kao lopte", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

U BiH svako može da vrijeđa, prijeti i prođe nekažnjeno, baš kao što su nekažnjeni svi oni koji su činili zločine nad Srbima.

"Sam Naser Orić je danas slobodan čovjek, što prije svega može da zahvali ovakvom sudu i tužilaštvu BiH koji svjesno odugovlači procese i svjesno čini sve ono što je u njihovoj moći kako bi ga zaštitili", rekao je Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

Na 2700 godina godina presuđeni su Srbi za ratne zločine, a sa druge strane nisu ni deseti dio, poručuju iz Boračke organizacije Republike Srpske. Sada su počeli suditi Srbima i zbog dizanja tri prsta.

„Na kraju će nam početi suditi i za to što smo živi, što smo Srbi, što smo pravoslavci, doći ćemo u poziciju da nećemo znati smijemo li progovoriti, smijemo li reći kako se zovemo, koju slavu slavimo, kojom rukom se krstimo“, rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva BORS-a.

Veliki broj predmeta koji se odnose za zločine nad Srbima se odugovlače i opstruišu.

"Tako i proces Atifu Dudakoviću, traje preko 7 godina, svjedoci se mijenjaju, optuženi su čak bolesni, nalaze se razni načini da se sve to suđenje pretvori u farsu i da se opstruiše", rekao je Viktor Nuždić, v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica.

Tužilaštvo u BiH je u funkciji jednog naroda, poruka je iz Srpske. Porodice koje čekaju istinu o zločinima nad Srbima ne traže privilegije – traže isto ono što se garantuje svima, pravdu i jednak tretman. Dok jedni odgovaraju za podignuta tri prsta, drugi još čekaju da se otvore predmeti o najtežim zločinima.