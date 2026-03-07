Sarajevska policija zabranila skup podrške Iranu: "Dodvoravate se kršćanskom Zapadu"

Planirani javni skup podrške ubijenoj djeci i civilima u Irana u Sarajevu zabranjen je zbog bezbjednosnih rizika, odluka je policije.

Organizatori su obavijestili javnost da je otkazana mirna šetnja koja je trebalo da se održi od 13 do 15 časova, od Sebilja do Vječne vatre".

"Molim Vas da u skladu s tim obavijestite javnost ukoliko ste objavili vijest da bilo kakvo okupljanje nije organizovano i da ja ne preuzimam bilo kakvu odgovornost u slučaju bilo kakvih posljedica", naveli su organizatori.

Negativni komentari

Komentari na ovu odluku su negativni. Poručuju da je riječ o naređenju izvana.

"Trojka zabranila po nalogu kršćanskog Zapada. To je naslov", "Kakvi sigurnosni razlozi? Dodvoravate se ambasadi Izraela i USA a čovjek vam pobjegao iz zgrade FUP-a", poruke su građana.

Osjetljiva tema

Zvanična sarajevska politika nije se do sada izjašnjavala o dešavanjima između Izrala, SAD i Irana.

Poznato je da političko Sarajevo gaji snažne ideološke veze sa Iranom koje sežu još od 90-ih godina kada su u BiH dolazili mudžahedini da ratuju na strani muslimana. Sa druge strane, direktna podrška bi ih dovela u nezavidan položaj pred politikom Vašingtona.

Nedavno je ambasador BiH u Vašingtonu Sven Alkalaj rekao da je "bh. politička scena" bila u neprilikama zbog slika podrške Palestini i Hamasu iz Sarajeva. Upravo iz tih razloga, ideja da se pruži bilo kakva javna podrška Iranu je sasječena u korijenu.