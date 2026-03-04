Logo
Sarajevo ćuti, Srpska nastavlja diplomatski pohod

ATV

04.03.2026

19:34

Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД
Foto: Instagram/zeljka.cvijanovic

Dok je sarajevska politička elita rastrgana između Teherana i Vašingtona, srpsko rukovodstvo nastavlja siguran diplomatski pohod čemu svjedoči nova posjeta srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović Americi.

Sarajevska politika je rastrgana između Teherana i Vašingtona. Dok ćute Elmedin Konaković i Denis Bećirović o situaciji na Bliskom istoku, srpsko rukovodstvo sa jasnim stavovima nastavlja svoj diplomatski pohod. Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ponovo je u Americi gdje nastavlja komunikaciju sa najvažnijim ljudima iz administracije Donalda Trampa.

Cvijanović se Vašingtonu sastala sa Džerodom Ejgenom, visokim zvaničnikom u administraciji Donalda Trampa koji obavlja funkciju izvršnog direktora Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju.

Cvijanović se u Bijeloj kući sastala i sa Čarlsom Mekloflinom, specijalnim pomoćnikom predsjednika Donalda Trampa i višim direktorom za Evropu i Rusiju u Savjetu za nacionalnu bezbjednost SAD.

Posljednji od sastanaka bio je sa predstavnicima uticajnih jevrejskih organizacija B’nai Brit.

Sarajevo izgubljeno na relaciji Teheran - Vašington

Aktuelna sarajevska politička elita i dalje se nije izjašnjavala o dešavanjima na Bliskom istoku. Razapeti između ideološki bliskog Teherana, a u strahu od Vašingtona, zvanična diplomatija BiH nije progovorila ni riječ o situaciji na Bliskom istoku, osim da rade na organizaciji transporta državljana BiH.

Federalni mediji osudili su Denisa Bećirovića i Elmedina Konakovića zbog "tišine" tokom dešavanja na Bliskom istoku nazivajući ovaj trenutak presudnim.

Ćutanje u ovom trenutku mediji u FBiH su ocijenili kao opasnost, ne samo zbog zavisnosti Bošnjaka od zapadne političke i bezbjednosne arhitekture, nego i zbog srpskog djelovanja na međunarodnoj sceni. Srpski član Predsjedništva Bih Željka Cvijanović u mjesec dana dva puta je boravila u Vašingtonu, a u isto vrijeme u Banjaluci je boravio Majk Flin, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost i blizak saradnik Donalda Trampa.

Strahuju da će vakuum koji je napravila bošnjačka diplomatija popuniti entitetski lideri ili regionalne sile.

Željka Cvijanović

Vašington

Elmedin Konaković

