Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

Ministarstvo finansija i trezora BiH će obezbijediti sredstva za povratak naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, u skladu sa današnjom odlukom Vlade Republike Srpske, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Očekujem podršku Savjeta ministara BiH, jer institucije BiH finansiraju Republika Srpska i Federacija BiH, a briga o građanima i humanost moraju biti na prvom mjestu", rekao je Amidžić.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na telefonskoj sjednici, Informaciju o potrebi evakuacije naših građana sa područja država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku.

"Vlada smatra da je potrebno preduzeti hitne mjere za organizaciju povratka naših građana koji se nalaze na teritoriji država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku", navodi se iz Vlade i dodaje:

"Vlada Republike Srpske zahtjeva od Savjeta ministara BiH da angažuje sve neophodne resurse u cilju bezbjednog povratka naših građana sa područja iz ovog zaključka."