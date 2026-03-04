Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

Autor:ATV
04.03.2026
16:54
Komentari:0
Ministarstvo finansija i trezora BiH će obezbijediti sredstva za povratak naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, u skladu sa današnjom odlukom Vlade Republike Srpske, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.
Republika Srpska
Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!
"Očekujem podršku Savjeta ministara BiH, jer institucije BiH finansiraju Republika Srpska i Federacija BiH, a briga o građanima i humanost moraju biti na prvom mjestu", rekao je Amidžić.
Ministarstvo finansija i trezora BiH će obezbijediti sredstva za povratak naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, u skladu sa današnjom odlukom Vlade Republike Srpske.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) March 4, 2026
Očekujem podršku Savjeta ministara BiH, jer institucije BiH finansiraju Republika Srpska i…
BiH
Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti
Podsjećamo, Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na telefonskoj sjednici, Informaciju o potrebi evakuacije naših građana sa područja država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku.
"Vlada smatra da je potrebno preduzeti hitne mjere za organizaciju povratka naših građana koji se nalaze na teritoriji država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku", navodi se iz Vlade i dodaje:
"Vlada Republike Srpske zahtjeva od Savjeta ministara BiH da angažuje sve neophodne resurse u cilju bezbjednog povratka naših građana sa područja iz ovog zaključka."
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
4 h0
BiH
6 h0
BiH
6 h0
BiH
13 h0
Najnovije
Najčitanije
21
00
20
51
20
47
20
46
20
43
Trenutno na programu