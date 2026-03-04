Logo
Large banner

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

Autor:

ATV

04.03.2026

16:54

Komentari:

0
Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

Ministarstvo finansija i trezora BiH će obezbijediti sredstva za povratak naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, u skladu sa današnjom odlukom Vlade Republike Srpske, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

"Očekujem podršku Savjeta ministara BiH, jer institucije BiH finansiraju Republika Srpska i Federacija BiH, a briga o građanima i humanost moraju biti na prvom mjestu", rekao je Amidžić.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na telefonskoj sjednici, Informaciju o potrebi evakuacije naših građana sa područja država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku.

"Vlada smatra da je potrebno preduzeti hitne mjere za organizaciju povratka naših građana koji se nalaze na teritoriji država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku", navodi se iz Vlade i dodaje:

"Vlada Republike Srpske zahtjeva od Savjeta ministara BiH da angažuje sve neophodne resurse u cilju bezbjednog povratka naših građana sa područja iz ovog zaključka."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

Vlada Republike Srpske

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Svijet

Nevjerovatan snimak! Ovako je američka podmornica pogodila iranski ratni brod

5 h

0
Хоће ли НАТО у рат због напада Ирана на Турску?

Svijet

Hoće li NATO u rat zbog napada Irana na Tursku?

5 h

0
Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској

Svijet

Ankara protestvovala zbog ispaljivanja rakete prema Turskoj

7 h

0
Балистичка ракета

Svijet

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

7 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

BiH

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

4 h

0
Амбасада БиХ у Емиратима својим грађанима нуди јагњетину док чекају евакуацију

BiH

Ambasada BiH u Emiratima svojim građanima nudi jagnjetinu dok čekaju evakuaciju

6 h

0
УИО се огласила о хапшењу њиховог службеника

BiH

UIO se oglasila o hapšenju njihovog službenika

6 h

0
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

BiH

Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

20

46

Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

20

43

Digitalna demencija - dijagnoza 21. vijeka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner