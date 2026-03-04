Kako najlakše ukloniti dlake kućnih ljubimaca sa odjeće i namještaja?

Dijeljenje doma s kućnim ljubimcima donosi neizmjernu radost, ali i svakodnevnu borbu s dlakama koje se zadržavaju na od‌jeći, namještaju i posteljini.

Posebno tokom perioda linjanja, čini se da su tragovi krzna prisutni na svakom koraku. Iako redovno usisavanje i korištenje rolera za skidanje dlačica pomažu, mnogi vlasnici kućnih ljubimaca i dalje se suočavaju s tvrdokornim dlačicama koje se teško uklanjaju.

Jednostavan trik koji posljednjih mjeseci privlači pažnju na društvenim mrežama uključuje kombinaciju omekšivača za veš i vode.

Potrebno je pomiješati omekšivač i vodu u omjeru 1:3 te sipati smjesu u bocu s raspršivačem. Dovoljno je lagano poprskati od‌jevni predmet bez natapanja kako bi se postigao željeni efekat.

Nakon toga, preporučuje se korištenje čiste krpe od mikrofibre kojom se nježno prebriše tkanina. Stručnjaci objašnjavaju da se dlake zadržavaju na od‌jeći zbog statičkog elektriciteta, a omekšivač pomaže da se taj naboj smanji. Kada se statika neutrališe, dlačice se lakše odvajaju od vlakana i uklanjaju s površine.

Ova metoda pokazala se posebno efikasnom na tamnoj od‌jeći, kaputima, duksericama, ali i na sofama, prekrivačima i drugim tekstilnim površinama u domu. Za razliku od rolera, koji često zahtijeva višestruko prelazak preko iste površine, kombinacija omekšivača i mikrofibre omogućava brže i temeljitije uklanjanje dlaka.

Ipak, stručnjaci savjetuju oprez. Prije upotrebe smjese, važno je napraviti probu na skrivenom dijelu tkanine, naročito kod osjetljivih materijala. Takođe, treba koristiti čistu krpu kako bi se spriječilo vraćanje dlačica na od‌jeću. Iako je nemoguće u potpunosti izbjeći tragove kućnih ljubimaca u domu, ovakav praktičan trik može pomoći da od‌jeća i prostor izgledaju urednije i njegovanije.