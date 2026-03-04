Logo
Large banner

Kako najlakše ukloniti dlake kućnih ljubimaca sa odjeće i namještaja?

04.03.2026

18:04

Komentari:

0
Како најлакше уклонити длаке кућних љубимаца са одјеће и намјештаја?
Foto: ATV

Dijeljenje doma s kućnim ljubimcima donosi neizmjernu radost, ali i svakodnevnu borbu s dlakama koje se zadržavaju na od‌jeći, namještaju i posteljini.

Posebno tokom perioda linjanja, čini se da su tragovi krzna prisutni na svakom koraku. Iako redovno usisavanje i korištenje rolera za skidanje dlačica pomažu, mnogi vlasnici kućnih ljubimaca i dalje se suočavaju s tvrdokornim dlačicama koje se teško uklanjaju.

Jednostavan trik koji posljednjih mjeseci privlači pažnju na društvenim mrežama uključuje kombinaciju omekšivača za veš i vode.

мачка-021025

Zanimljivosti

Studija otkrila: Mačke nas vole, evo i zašto

Potrebno je pomiješati omekšivač i vodu u omjeru 1:3 te sipati smjesu u bocu s raspršivačem. Dovoljno je lagano poprskati od‌jevni predmet bez natapanja kako bi se postigao željeni efekat.

Nakon toga, preporučuje se korištenje čiste krpe od mikrofibre kojom se nježno prebriše tkanina. Stručnjaci objašnjavaju da se dlake zadržavaju na od‌jeći zbog statičkog elektriciteta, a omekšivač pomaže da se taj naboj smanji. Kada se statika neutrališe, dlačice se lakše odvajaju od vlakana i uklanjaju s površine.

Ova metoda pokazala se posebno efikasnom na tamnoj od‌jeći, kaputima, duksericama, ali i na sofama, prekrivačima i drugim tekstilnim površinama u domu. Za razliku od rolera, koji često zahtijeva višestruko prelazak preko iste površine, kombinacija omekšivača i mikrofibre omogućava brže i temeljitije uklanjanje dlaka.

Ipak, stručnjaci savjetuju oprez. Prije upotrebe smjese, važno je napraviti probu na skrivenom dijelu tkanine, naročito kod osjetljivih materijala. Takođe, treba koristiti čistu krpu kako bi se spriječilo vraćanje dlačica na od‌jeću. Iako je nemoguće u potpunosti izbjeći tragove kućnih ljubimaca u domu, ovakav praktičan trik može pomoći da od‌jeća i prostor izgledaju urednije i njegovanije.

Podijeli:

Tagovi :

mačka

Dlake

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жика Тодоровић објаснио зашто је ухапшен на аеродрому у Њемачкој

Scena

Žika Todorović objasnio zašto je uhapšen na aerodromu u Njemačkoj

3 h

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Svijet

Rojters: Amerikanci i Kurdi pregovaraju o mogućoj vojnoj operaciji u Iranu

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Iranska raketa išla ka Kipru, a ne ka Turskoj?

3 h

0
Напад-Дубаи

Svijet

Bogataši Dubaija se skrivaju u bunkerima i "sobama panike"

3 h

0

Više iz rubrike

Хороскопски знакови који живе од комплимената

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji žive od komplimenata

6 h

0
Колико пара ставити у коверту за свадбу? Многи у страху да не испадну шкртице

Zanimljivosti

Koliko para staviti u kovertu za svadbu? Mnogi u strahu da ne ispadnu škrtice

8 h

0
Par, ljubav

Zanimljivosti

Ove znakove Zodijaka očekuje sudbinski susret

9 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Mart donosi obnovu za 3 znaka Zodijaka: Stiže proljećno olakšanje

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

20

46

Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

20

43

Digitalna demencija - dijagnoza 21. vijeka

20

38

"Ovo je veoma opasna igra": Putin tvrdi da se Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner