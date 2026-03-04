Logo
Large banner

Iranska raketa išla ka Kipru, a ne ka Turskoj?

Izvor:

Telegraf

04.03.2026

17:47

Komentari:

0
Балистичка ракета
Foto: Tanjug/AP

Turski državni zvaničnik iznio je drugačiju verziju u vezi sa prethodnim saopštenjima o balističkoj raketi lansiranoj iz Irana, koju su presreli NATO sistemi protivvazdušne odbrane prije nego što je ušla u turski vazdušni prostor. Zvaničnik, koji je tražio da ostane anoniman, rekao je AFP-u da je raketa bila upućena ka Kipru, a ne ka Turskoj.

Zvaničnik je naveo da je raketa "odlutala sa kursa" nakon što je lansirana ka bazi koju je opisao kao "grčko-kiparsku", što implicira da Turska nije bila cilj. Međutim, nije iznio nikakve dokaze koji bi potvrdili ovu tvrdnju.

Ranije je Turska saopštila da su NATO sistemi odbrane presreli balističku raketu lansiranu iz Irana prije nego što je ušla u turski vazdušni prostor. Poznato je da je baterija Patriot sistema instalirana u regionu Adana još od 2016. godine, na zahtjev Ankare.

"Balistička raketa, lansirana iz Irana i otkrivena dok se kretala ka turskom vazdušnom prostoru nakon što je prošla kroz vazdušni prostor Iraka i Sirije, presretnuta je na vrijeme i neutralisana od strane NATO sistema odbrane raspoređenih u Istočnom Sredozemlju", saopštilo je tada tursko Ministarstvo odbrane.

Isto saopštenje navelo je da je municija koja je pala u regionu Dertjol u provinciji Hataj dio turskog sistema protivvazdušne odbrane, koji je presreo prijetnju u vazduhu. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih u incidentu.

"Podsjećamo da zadržavamo pravo da odgovorimo na svako neprijateljsko ponašanje prema našoj zemlji. Pozivamo sve strane da se uzdrže od postupaka koji bi mogli pogoršati sukob u regionu. U tom kontekstu nastavićemo konsultacije sa NATO i našim drugim saveznicima. Ovo se saopštava u cilju informisanja javnosti", navelo je ministarstvo.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Kipar

Turska

raketa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напад-Дубаи

Svijet

Bogataši Dubaija se skrivaju u bunkerima i "sobama panike"

3 h

0
"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

Banja Luka

"Predsjednička pratnja" Stanivukovića u "sivoj zoni", na raspolaganju mu i 4 vozača

3 h

7
Драма у Саудијској Арабији: Иранци напали највећу рафинерију на Блиском истоку

Ekonomija

Drama u Saudijskoj Arabiji: Iranci napali najveću rafineriju na Bliskom istoku

3 h

0
Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

Svijet

Revolucionarna garda preuzima komandu, očekuju se još žešći napadi: Da li se stvari otimaju kontroli?

3 h

0

Više iz rubrike

Напад-Дубаи

Svijet

Bogataši Dubaija se skrivaju u bunkerima i "sobama panike"

3 h

0
Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

Svijet

Revolucionarna garda preuzima komandu, očekuju se još žešći napadi: Da li se stvari otimaju kontroli?

3 h

0
Погођен танкер у Ормуском мореуз

Svijet

Pogođen tanker u Ormuskom moreuz

4 h

0
Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Svijet

Nevjerovatan snimak! Ovako je američka podmornica pogodila iranski ratni brod

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Odron u rudniku u Kongu: Poginulo više od 200 ljudi, među njima i 70 d‌jece

21

02

ATV na mjestu gdje se tradicija ne zaboravlja: Mlade uče da znaju ko su i odakle su

21

00

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner