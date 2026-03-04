Iranska raketa išla ka Kipru, a ne ka Turskoj?

Turski državni zvaničnik iznio je drugačiju verziju u vezi sa prethodnim saopštenjima o balističkoj raketi lansiranoj iz Irana, koju su presreli NATO sistemi protivvazdušne odbrane prije nego što je ušla u turski vazdušni prostor. Zvaničnik, koji je tražio da ostane anoniman, rekao je AFP-u da je raketa bila upućena ka Kipru, a ne ka Turskoj.

Zvaničnik je naveo da je raketa "odlutala sa kursa" nakon što je lansirana ka bazi koju je opisao kao "grčko-kiparsku", što implicira da Turska nije bila cilj. Međutim, nije iznio nikakve dokaze koji bi potvrdili ovu tvrdnju.

Ranije je Turska saopštila da su NATO sistemi odbrane presreli balističku raketu lansiranu iz Irana prije nego što je ušla u turski vazdušni prostor. Poznato je da je baterija Patriot sistema instalirana u regionu Adana još od 2016. godine, na zahtjev Ankare.

"Balistička raketa, lansirana iz Irana i otkrivena dok se kretala ka turskom vazdušnom prostoru nakon što je prošla kroz vazdušni prostor Iraka i Sirije, presretnuta je na vrijeme i neutralisana od strane NATO sistema odbrane raspoređenih u Istočnom Sredozemlju", saopštilo je tada tursko Ministarstvo odbrane.

Isto saopštenje navelo je da je municija koja je pala u regionu Dertjol u provinciji Hataj dio turskog sistema protivvazdušne odbrane, koji je presreo prijetnju u vazduhu. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih u incidentu.

"Podsjećamo da zadržavamo pravo da odgovorimo na svako neprijateljsko ponašanje prema našoj zemlji. Pozivamo sve strane da se uzdrže od postupaka koji bi mogli pogoršati sukob u regionu. U tom kontekstu nastavićemo konsultacije sa NATO i našim drugim saveznicima. Ovo se saopštava u cilju informisanja javnosti", navelo je ministarstvo.

(Telegraf)