Revolucionarna garda preuzima komandu, očekuju se još žešći napadi: Da li se stvari otimaju kontroli?

Iranska Revolucionarna garda pojačala je kontrolu nad donošenjem ratnih odluka, uprkos gubitku najviših komandanta.

Garda je, očekujući moguće eliminisanje svojih lidera, ranije delegirala ovlašćenja članovima se nižim činovima, koji sada imaju ovlašćenja za napade na susjedne države, prenosi Rojters.

Unutar Irana, centralna uloga Garde i stroga kontrola bezbjednosti otežava izbijanje protesta.

Novi izbor vrhovnog vođe, nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija, mogao bi dodatno da učvrstiti ulogu Garde, navodi Kasra Arabi iz američke organizacije Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana.

Dobre veze novog ajatolaha

Hamneijev sin Mojtaba, kao novi nasljednik, ima bliske veze sa Gardom i uživa podršku radikalnijih pripadnika sa nižim činovima, navodi agencija.

Prema izvorima, svi ključni strateški potezi Garde od početka rata donose se uz njihovo učešće, uključujući nove komandne odluke pod vođstvom Ahmada Vahidija.

Svaka jedinica ima unapred određenog nasljednika do tri ranga niže, kako bi kontinuitet komandovanja bio očuvan, objasnio je zamjenik ministra odbrane Irana i pripadnik Garde, Reza Talaeinik.

Decentralizacija dio doktrine Garde

Decentralizacija je dio doktrine Garde već gotovo dvije decenije i razvijena je poslije kolapsa iračkih snaga tokom američke invazije 2003. godine, kako bi svaka provincija mogla da se samostalno brani i očuva autoritet režima.

Ovaj model omogućava Gardi da bude i glavna sila za vojni odgovor na spoljne napade i glavni čuvar unutrašnje bezbjednosti u Iranu.

Iako Garda nije homogena struktura i u njoj postoje unutrašnji sukobi i rivalstvo, izvori tvrde da je "jedinstvenija nego ikada kada je Iran pod napadom".

Međutim, napadi koji imaju za metu i starije i mlađe komandante mogli bi da testiraju sposobnost Garde da održi stratešku koherentnost, navodi agencija.

O Revolucionarnoj gardi

Revolucionarna garda, osnovana nakon iranske revolucije 1979. godine, razvila se u "državu unutar države", kombinujući vojnu moć, obavještajnu mrežu i ekonomsku snagu kako bi očuvala islamski režim.

Ona kontroliše nuklearni program, sektor energije kroz graditeljsku firmu Hatam al-Anbia i služi kao kanal za šiitske proksi-grupe širom Bliskog istoka, dok njihova dobrovoljna paramilitarna jedinica Basidž guši unutrašnje nemire, dodaje agencija, a prenosi Telegraf.