Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović uputila je pisma šefovima država Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kraljevine Bahrein, Države Katar, Kraljevine Saudijske Arabije i Države Kuvajt, u kojima je izrazila podršku i solidarnost povodom napada Islamske Republike Iran na njihovu teritoriju i građane.

Cvijanovićeva je u pismima najoštrije osudila neopravdan napad Irana i navela da on predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti. Republika Srpska Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere! Srpski član Predsjedništva izrazila je uvjerenje da ne postoji alternativa miru, te istakla da se nada hitnoj deeskalaciji i diplomatskom rješenju kroz dijalog i poštovanje međunarodnog prava.

