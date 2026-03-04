Logo
Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

ATV

04.03.2026

16:46

Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović uputila je pisma šefovima država Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kraljevine Bahrein, Države Katar, Kraljevine Saudijske Arabije i Države Kuvajt, u kojima je izrazila podršku i solidarnost povodom napada Islamske Republike Iran na njihovu teritoriju i građane.

Cvijanovićeva je u pismima najoštrije osudila neopravdan napad Irana i navela da on predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

Srpski član Predsjedništva izrazila je uvjerenje da ne postoji alternativa miru, te istakla da se nada hitnoj deeskalaciji i diplomatskom rješenju kroz dijalog i poštovanje međunarodnog prava.

Željka Cvijanović

Iran

Izrael

