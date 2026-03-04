Logo
Large banner

UIO se oglasila o hapšenju njihovog službenika

Autor:

ATV

04.03.2026

14:24

Komentari:

0
УИО се огласила о хапшењу њиховог службеника

Uprava za indirektno oporezivanje aktivno učestvuje u današnjoj akciji kodnog naziva “Kanon” i daje punu podršku pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu i ostalim službenicima policijskih agencija koje učestvuju u današnjoj akciji.

Rekli su ovo iz UIO BiH nakon što su službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u akciji "Kanon", na području Kaknja danas uhapsili službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, za kojeg postoji osnov sumnje da je u okviru obavljanja službene dužnosti, počinilo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

elektrokrajina

Banja Luka

Elektrokrajina odgovorila na rijaliti Kresojevića i Drinića: Slijedi velika obnova

"Uprava za indirektno oporezivanje je opredijeljena na zakonito postupanje svakog službenika i biće uvijek otvorena za saradnju sa policijskim i pravosudnim organima u smislu procesuiranja pojedinaca zaposlenih u UIO za koje se dokaže da su postupali suprotno zakonskim propisima", rekli su iz UIO BiH.

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) naveli su da je uhapšeni muškarac sproveden u prostorije SIPA, gdje se nad njim vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog.

Затвор

Region

Aco Đukanović u Spužu dijeli ćeliju sa dvojicom kavčana

"O daljem statusu lica će odlučivati postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine", rekli su iz SIPA.

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UIO BiH

SIPA

hapšenje

mito

korupcija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Отказан лет из Дубаија за Сарајево

BiH

Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

9 h

0
Авион, лет

BiH

Za danas planiran povratak prve grupe državljana BiH iz Dubaija

9 h

0
"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

BiH

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

23 h

4
Милорад Додик

BiH

Dodik: Iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom

23 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

16

23

m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner