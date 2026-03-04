UIO se oglasila o hapšenju njihovog službenika

Uprava za indirektno oporezivanje aktivno učestvuje u današnjoj akciji kodnog naziva “Kanon” i daje punu podršku pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu i ostalim službenicima policijskih agencija koje učestvuju u današnjoj akciji.

Rekli su ovo iz UIO BiH nakon što su službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u akciji "Kanon", na području Kaknja danas uhapsili službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, za kojeg postoji osnov sumnje da je u okviru obavljanja službene dužnosti, počinilo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Banja Luka Elektrokrajina odgovorila na rijaliti Kresojevića i Drinića: Slijedi velika obnova

"Uprava za indirektno oporezivanje je opredijeljena na zakonito postupanje svakog službenika i biće uvijek otvorena za saradnju sa policijskim i pravosudnim organima u smislu procesuiranja pojedinaca zaposlenih u UIO za koje se dokaže da su postupali suprotno zakonskim propisima", rekli su iz UIO BiH.

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) naveli su da je uhapšeni muškarac sproveden u prostorije SIPA, gdje se nad njim vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog.

Region Aco Đukanović u Spužu dijeli ćeliju sa dvojicom kavčana

"O daljem statusu lica će odlučivati postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine", rekli su iz SIPA.

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.