Za danas planiran povratak prve grupe državljana BiH iz Dubaija

Povratak prve grupe državljana BiH iz Dubaija planiran je za danas, a pomoć u njihovoj evakuaciji ponudila je Srbija.

Letom iz Dubaija za Sarajevo, ako bezbjednosni uslovi to budu dozvolili, danas bi trebalo da stigne 156 državljana BiH, rekao je ambasador Bojan Đokić.

Hronika Muškarac zadobio teške povrede glave u saobraćajnoj nesreći

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je odluku predsjednika Aleksandra Vučića da Srbija stavi svoje kapacitete na raspolaganje ne samo svojim građanima, već i građanima BiH u složenim bezbjednosnim okolnostima na Bliskom istoku.