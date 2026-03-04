Logo
Pogođena američka baza u Kataru

04.03.2026

08:18

Foto: Tanjug/AP

Američka baza u Kataru pretrpjela je udar. Prema navodima katarskog Ministarstva odbrane, Katar je ciljan sa dvije iranske balističke rakete.

Jednu od ovih raketa presreli su katarski sistemi protivvazdušne odbrane, a druga je pogodila američku vazduhoplovnu bazu u Al Udaidu - najveću američku bazu u regionu.

BiH

Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

Nije bilo žrtava, saopštio je Katar.

