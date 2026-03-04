Pogođena američka baza u Kataru

Izvor:
Telegraf
04.03.2026
08:18
Američka baza u Kataru pretrpjela je udar. Prema navodima katarskog Ministarstva odbrane, Katar je ciljan sa dvije iranske balističke rakete.
Jednu od ovih raketa presreli su katarski sistemi protivvazdušne odbrane, a druga je pogodila američku vazduhoplovnu bazu u Al Udaidu - najveću američku bazu u regionu.
Nije bilo žrtava, saopštio je Katar.
