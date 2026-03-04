Pao dvojac: Oboljelog maloljetnika prisiljavali na prosjačenje

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakinjom i 37-godišnjakom zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovine ljudima na štetu maloljetnika, saopštila je Policijska uprava zagrebačka.

Sumnja se da su osumnjičeni od početka januara do 2. marta ove godine zloupotrebom psihičkog stanja i mentalnog zdravlja maloljetnika, koji kao takav nije bio sposoban da donosi odluke zbog smanjene sposobnosti rasuđivanja, kod njega stvorili odnos zavisnosti i nadzora.

Na temelju takvog odnosa podsticali su ga i prisiljavali na prosjačenje na području Zagrebačka županija.

Novac koji su građani davali maloljetniku, osumnjičeni dvojac je uzimao i međusobno dijelio, čime su za sebe pribavili za sada neutvrđenu imovinsku korist.

„S obzirom na navedenu situaciju, maloljetnik je ipak osjetio potrebu da potraži pomoć, što je i učinio kucanjem na vrata jednom građaninu sa područja Zagrebačke županije, kojeg je taj postupak maloljetnika ispravno podstakao da se obrati policiji“, saopštila je policija.

Nakon sprovedenog kriminalističkog istraživanja i privođenja osumnjičenih, maloljetnik je stavljen pod zaštitu u skladu sa Protokolom za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Po okončanju istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Dnevnik.hr.