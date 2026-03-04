Logo
Large banner

Pao dvojac: Oboljelog maloljetnika prisiljavali na prosjačenje

Autor:

ATV

04.03.2026

09:27

Komentari:

0
Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење
Foto: Unsplash

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakinjom i 37-godišnjakom zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovine ljudima na štetu maloljetnika, saopštila je Policijska uprava zagrebačka.

Sumnja se da su osumnjičeni od početka januara do 2. marta ove godine zloupotrebom psihičkog stanja i mentalnog zdravlja maloljetnika, koji kao takav nije bio sposoban da donosi odluke zbog smanjene sposobnosti rasuđivanja, kod njega stvorili odnos zavisnosti i nadzora.

Na temelju takvog odnosa podsticali su ga i prisiljavali na prosjačenje na području Zagrebačka županija.

Novac koji su građani davali maloljetniku, osumnjičeni dvojac je uzimao i međusobno dijelio, čime su za sebe pribavili za sada neutvrđenu imovinsku korist.

Ђани

Scena

Đani o kolegama koji ne mogu da se vrate kući zbog sukoba: ''Ne razumijem, što su zaglavljeni?''

„S obzirom na navedenu situaciju, maloljetnik je ipak osjetio potrebu da potraži pomoć, što je i učinio kucanjem na vrata jednom građaninu sa područja Zagrebačke županije, kojeg je taj postupak maloljetnika ispravno podstakao da se obrati policiji“, saopštila je policija.

Nakon sprovedenog kriminalističkog istraživanja i privođenja osumnjičenih, maloljetnik je stavljen pod zaštitu u skladu sa Protokolom za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Po okončanju istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prosjačenje

Zagreb

zlostavljanje djece

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђани о колегама који не могу да се врате кући због сукоба: ''Не разумијем, што су заглављени?''

Scena

Đani o kolegama koji ne mogu da se vrate kući zbog sukoba: ''Ne razumijem, što su zaglavljeni?''

2 h

0
Земљотрес код Високог

Društvo

Strašan zvuk: Zemljotres probudio građane BiH

2 h

1
СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО

Hronika

SIPA pretresa više lokacija, na meti i službenik UIO

2 h

0

Više iz rubrike

Запаљена машина на градилишту

Region

Zapaljena mašina na gradilištu

2 h

0
Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Region

Drogiran bježao od policije, u automobilu pronađeno 26 kilograma marihuane

3 h

0
Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

Region

Pao serijski provalnik: Označavao stanove i krao nakit

4 h

0
Пељешки мост

Region

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner