Banjalučka policija uputila hitan apel građanima: Kazne su 1.000 KM

Policijska uprava Banjaluka uputila je hitan apel građanima da budu oprezni ukoliko pale korov na svojim imanjima, i da prije toga obavijeste vatrogasce.

Upozoravaju da se kazne za ovaj prekršaj kreću od 100 do 1.000 KM, ukoliko prije paljenja ne obavijestite vatrogasce, što ste dužni prema zakonu.

Apel dolazi nakon što je na teritoriji koju pokriva ova Uprava za samo jedan dan dan, u utorak 3. februara, zabilježeno čak pet požara suve trave i niskog rastinja.

Policija je apelovala na građane da prilikom obavljanja radova na uređenju svojih imanja, spaljivanje korova i drugog gorivog materijala obavljaju samo za vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje mogu kontrolisati.

Obavijestiti vatrogasce

"Podsjećamo da su sva lica koja pale vatru na otvorenom, dužna istu držati pod nadzorom, te ugasiti ostatke nesagorenih materija, kako bi se spriječilo eventualno raznošenje i pojava nekontrolisanog gorenja i požara, a posebno u blizini šumskih kompleksa i zasada. Zakonom o zaštiti od požara kao jedna od obaveznih mjera zaštite požara (član 18, tačka 10.) zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre", upozoravaju iz PU Banjaluka.

Podsjetili su građane da je u slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno da odmah o tome obavijeste vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili Centar za obavještavanje na broj 112.

"Građani, poljoprivrednici i šumski radnici pozivaju se da se pridržavaju zakonskih odredaba, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora i ne uništavaju prirodu, jer mala nepažnja može imati velike posljedice. Policijska uprava Banjaluka će u narednom periodu u okviru svojih ovlaštenja preduzimati zakonom propisane mjere protiv lica koja su izazvala požar i time ugrozili živote i zdravlje ljudi i pričinili materijalnu štetu", zaključili su iz PU Banjaluka.