Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Autor:ATV
04.03.2026
07:24
Komentari:0
Pojedini dijelovi Banjaluke danas će ostati bez struje.
Naime, kako navode iz “Elektrokrajine” zbog radova električne energije od devet sati do 13 časova neće biti u dijelu ulice Palih boraca, a od devet sati do 14 časova u dijelovima naselja Tunjice, Ramići, Barlovci, Lipovci, Kuljani, Bukovica i Jablan.
Svijet
Najteži udar na Teheran do sada
Bez struje od devet sati do 14 časova biće dijelovi naselja Pervan i Gornji Borkovići, te dio ulice Knjaza Miloša.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
16 h1
Banja Luka
16 h0
Banja Luka
19 h0
Banja Luka
19 h0
Najnovije
Najčitanije
12
03
12
00
12
00
11
54
11
54
Trenutno na programu