Logo
Large banner

Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Autor:

ATV

04.03.2026

07:24

Komentari:

0
Ови дијелови Бањалуке остају без струје
Foto: ATV

Pojedini dijelovi Banjaluke danas će ostati bez struje.

Naime, kako navode iz “Elektrokrajine” zbog radova električne energije od devet sati do 13 časova neće biti u dijelu ulice Palih boraca, a od devet sati do 14 časova u dijelovima naselja Tunjice, Ramići, Barlovci, Lipovci, Kuljani, Bukovica i Jablan.

Иран Техеран

Svijet

Najteži udar na Teheran do sada

Bez struje od devet sati do 14 časova biće dijelovi naselja Pervan i Gornji Borkovići, te dio ulice Knjaza Miloša.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

struja

isključenja struje

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најтежи удар на Техеран до сада

Svijet

Najteži udar na Teheran do sada

4 h

0
Забиљежен велики скок броја регистрованих путничких аутомобила

Auto-moto

Zabilježen veliki skok broja registrovanih putničkih automobila

4 h

0
Авион, лет

BiH

Za danas planiran povratak prve grupe državljana BiH iz Dubaija

4 h

0

Više iz rubrike

Кружни ток код Кампуса

Banja Luka

Čija je nadležnost raskrsnica kod kampusa?

16 h

1
Станивуковић и Минић: Мост у Чесми 20. марта отворен за грађане

Banja Luka

Stanivuković i Minić: Most u Česmi 20. marta otvoren za građane

16 h

0
Пожар у бањалучком насељу Мјесец

Banja Luka

Izbio požar u zgradi u banjalučkom naselju “Mjesec”

19 h

0
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Banja Luka

Sastanak Minića i Stanivukovića: Kada će biti završeni radovi na mostu u Česmi?

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner