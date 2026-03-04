Prema podacima iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), u BiH je registrovano 1.454.196 vozila, dok je važećih vozačkih dozvola 1.456.536. Razlika je, dakle, 2.340 u "korist" vozačkih dozvola.

Zdravko Ivić iz Banjaluke instruktor je više od 40 godina. U to vrijeme, kada je počinjao, prisjeća se, samo su rijetki kupovali vozilo.

"Kad sam kupovao svoje vozilo, bila je inflacija. Kada sakupim jednu ratu, inflacija je pojede. Tako sam nekoliko godina izgubio i na kraju odlučio da kupim vozilo za onoliko para koliko imam. To je bilo 1979-1980. godine", ističe Ivić, koji je i predsjednik Asocijacije auto-škola BiH.

Većina mladih, čim napuni 18 godina, polaže vozački ispit

Sada, ističe, većina mladih, čim napuni 18 godina, polaže vozački ispit. I vozilo je, tvrdi, lakše kupiti.

"Kada sam počinjao, nisu svi polagali. Oni koji su to radili, bili su 'srećni dobitnici'. Sada ima posla ko god hoće da radi. A vozilo se može kupiti za 1.000 maraka. U to vrijeme nije bilo tako", ističe Ivić u izjavi za "Nezavisne novine".

Za gradske gužve on rješenje vidi u učestalijem korištenju javnog prevoza.

"Pa, pogledajte samo kod nas, kada pada kiša, koliko je više vozila na putevima, nego kada ne pada", ističe Ivić.

U podacima Republičkog zavoda za statistiku navedeno je da je u posljednjih deset godina u Republici Srpskoj zabilježen veliki skok broja registrovanih putničkih automobila.

"Tako je 2015. godine na nivou Republike Srpske bilo registrovano 279.399 putničkih automobila, dok je 2024. godine taj broj porastao na 404.789, što je rast od 44,9 odsto", kazali su iz Zavoda i dodali da je ovako veliki rast broja vozila uticao i na povećanje gužve na našim putevima te probleme sa parking-mjestima.

Dodaju da je slična situacija i kada se pogleda po gradovima.

"U Banjaluci je 2015. godine bio registrovan 53.221 putnički automobil, da bi u međuvremenu došlo do rasta 44,1 odsto, na 76.714. U Bijeljini je zabilježen rast od 40,9 odsto, pošto je 2015. godine bilo 28.138, a 2024. godine 39.659 registrovanih putničkih automobila", pojašnjavaju iz Zavoda.

Brz način života

Snežana Šešlija, predsjednik Udruženja građana "Tolerancijom protiv različitosti" (ToPeeR) iz Doboja, ocjenjuje da je vozilo danas, kako kaže, vrlo neobjašnjiva nasušna potreba.

"Brzina načina života je takva da ništa ne možete obaviti pješice, kao nekada. A vjerovatno je među tim automobilima dosta jeftinih, kupljenih po vrlo niskim cijenama, polovnih", ističe Šešlija u izjavi za "Nezavisne novine".

I zaista, zvanični podaci pokazuju da je prosječno vozilo na našim putevima skoro pa punoljetno.

"Prosječna starost motornih vozila u BiH u 2025. godini iznosi 17 godina te odgovara prosječnoj godini proizvodnje 2008, što znači da je prosječna starost ostala ista, odnosno nepromijenjena u odnosu na prethodnu, 2024. godinu", naveli su iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).