Muškarac iz BiH osuđen u Americi na 10 godina zbog dječije pornografije

Hazimu Kapiću (61), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, nastanjenom u Voterlou (Ajova) je izrečena presuda kojom je dobio 10 godina zatvorske kazne zbog posjedovanja dječije pornografije.

Izricanje presude uslijedilo je nakon što je 17. septembra 2025. priznao krivicu po jednoj tački optužnice i tada je i proglašen krivim.

Nauka i tehnologija Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

U sporazumu o priznanju krivice, Kapić je priznao da je od februara 2020. do avgusta 2024. preuzimao dječiju pornografiju. U avgustu 2024. policija je pretresla njegov dom u Voterlou i zaplijenila hard disk sa hiljadama fotografija i video snimaka dječije pornografije, uključujući prikaze maloljetnika, u adolescentskom dobu. Da stvar bude još gora, Kapić je posjedovao materijal sa prikazima dječije pornografije u kojima su bili beba ili malo dijete, kao i prikaze sadističkog i mazohističkog sadržaja.

Nadzor i nakon odsluženja kazne

Kapić je osuđen u Seder Rapidsu pred glavnim sudijom Okružnog suda SAD C.J. Vilijamsom. Izrečena mu je kazna od 120 mjeseci zatvora i naloženo mu je da plati 18.000 dolara odštete žrtvama u ovom slučaju. Nakon odsluženja kazne moraće da provede pet godina pod nadzorom. U saveznom sistemu ne postoji uslovna sloboda.

Ovaj slučaj je vođen u okviru projekta „Sigurno djetinjstvo“, nacionalne inicijative koju je Ministarstvo pravde pokrenulo u maju 2006. radi borbe protiv rastuće epidemije seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece.

Fudbal Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

Kapić se trenutno nalazi u pritvoru američkih maršala dok ne bude prebačen u savezni zatvor.

Slučaj je vodila pomoćnica američkog tužioca Devra T. Hejk, a istragu su sproveli Voterlou policija i Istražna služba Ajove, prenose Nezavisne.