Logo
Large banner

Kilogrami koji nose dijagnoze: Gojaznost sve veći izazov za Srpsku

Izvor:

Mondo.ba

04.03.2026

07:55

Komentari:

0
вага
Foto: Pexels

Povodom 4. marta, Svjetskog dana borbe protiv gojaznosti, stručnjaci upozoravaju da ova hronična bolest poprima razmjere globalne pandemije, ali i da je sve izraženiji javnozdravstveni problem u Republici Srpskoj.

Prema procjenama, više od milijardu ljudi u svijetu živi sa gojaznošću – 880 miliona odraslih i 159 miliona djece i adolescenata uzrasta od pet do 19 godina, a taj broj je u stalnom porastu.

Gojaznost je povezana sa više od 200 komorbiditeta, uključujući hipertenziju, dijabetes tipa 2, pojedine vrste karcinoma, depresiju, metabolički povezanu masnu bolest jetre, slip apneu, reproduktivne poremećaje i bolesti koštano-zglobnog sistema.

Iako predstavlja hroničnu bolest, mali broj pacijenata ima postavljenu dijagnozu, a još manji procenat dobija adekvatnu terapiju.

Дадо Полумента

Scena

Dado Polumenta i njegova trudna supruga strahuju na Maldivima: Daj Bože da se vratimo

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ističu da gojaznost zahtijeva sveobuhvatan i multidisciplinaran pristup liječenju. U proces su, osim endokrinologa, uključeni i kardiolozi, pulmolozi, psihijatri, gastroenterolozi, anesteziolozi, hirurzi i nutricionisti.

Ova zdravstvena ustanova je prije dvije godine započela primjenu hirurških metoda liječenja gojaznosti, a danas su dostupne sve savremene procedure za evaluaciju i tretman pacijenata. Do sada je razvijena metabolička barijatrijska hirurgija, u okviru koje je izvedeno 15 operativnih zahvata.

Poseban akcenat stavlja se na tzv. slive gastrektomiju, odnosno suženje želuca.

"S tim u vezi danas se u našoj ustanovi izvode dvije procedure takozvane slive gastrektomije odnosno suženje želuca. Cilj ovih zahvata nije samo redukcija tjelesne mase, već liječenje metaboličkog sindroma u cjelini. Time se, uz gojaznost, tretiraju i dijabetes, povišen krvni pritisak, srčane aritmije i poremećaji masnoća u krvi, odnosno istovremeno se utiče na pet do šest pridruženih dijagnoza", saopšteno je iz UKC-a Srpske.

Магла

Društvo

Upozorenje za vozače: Smanjena vidljivost na ovim dionicama

Povodom obilježavanja Svjetskog dana gojaznosti, danas će u 13 časova u UKC-u Republike Srpske biti održan i simpozijum „Metabolička hirurgija – multidisciplinarni pristup liječenju gojaznosti“. Skup će okupiti ljekare različitih specijalnosti koji učestvuju u liječenju pacijenata sa gojaznošću, a simpozijum će biti akreditovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srpske, čime će učesnicima biti omogućeni bodovi kontinuirane medicinske edukacije.

Stručnjaci poručuju da je ključno podizati svijest javnosti o gojaznosti kao bolesti, a ne samo estetskom problemu, te o značaju pravovremenog dijagnostikovanja i sveobuhvatnog liječenja, kako bi se spriječile teške i dugoročne posljedice po zdravlje stanovništva Republike Srpske, prenosi Mondo.

Podijeli:

Tagovi :

gojaznost

kilaža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дадо Полумента, пјевач

Scena

Dado Polumenta i njegova trudna supruga strahuju na Maldivima: Daj Bože da se vratimo

4 h

1
Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Rođeni na ova 4 datuma ne moraju da traže sreću - ona ih sama pronalazi

4 h

0
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

BiH

Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

4 h

0
Магла на путу

Društvo

Upozorenje za vozače: Smanjena vidljivost na ovim dionicama

4 h

0

Više iz rubrike

Вода

Zdravlje

Alergija na vodu? Ovako izgleda život sa svakodnevnim bolom

18 h

0
Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе

Zdravlje

Šta je uzrok SIDS-a? Sindrom iznenadne smrti bebe

19 h

0
Све већи број младих има проблема са слухом, ово су симптоми

Zdravlje

Sve veći broj mladih ima problema sa sluhom, ovo su simptomi

20 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Kako voda i so mogu da utiču na organizam?

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner