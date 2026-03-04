Drogiran bježao od policije, u automobilu pronađeno 26 kilograma marihuane

Podgorička policija je nakon potjere uhapsila muškarca iz Tuzi, koji je vozilo pod dejstvom kokaina i marihuane, te u vozilu pronašla 26 kilograma marihuane.

Uprava policije je saopštila da su službenici Stanice policije za bezbjednost saobraćaja, prilikom kontrole u naselju Tuški put, pokušali da zaustave vozilo marke "mercedes" beranskih registarskih oznaka zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, ali da se vozač nije zaustavio.

Nakon kraće potjere vozilo je zaustavljeno u naselju Stari Aerodrom, gdje je utvrđeno da je njime upravljao dvadesetčetvorogodišnji muškarac čiji su inicijali P.G. iz Tuzi, za kojeg je testiranjem potvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom kokaina i marihuane.

Pretresom vozila pronađeno je 25 pakovanja sa oko 26 kilograma marihuane.

Uhapšeni muškarac će danas biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.