Drogiran bježao od policije, u automobilu pronađeno 26 kilograma marihuane

Izvor:

SRNA

04.03.2026

08:42

Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Podgorička policija je nakon potjere uhapsila muškarca iz Tuzi, koji je vozilo pod dejstvom kokaina i marihuane, te u vozilu pronašla 26 kilograma marihuane.

Uprava policije je saopštila da su službenici Stanice policije za bezbjednost saobraćaja, prilikom kontrole u naselju Tuški put, pokušali da zaustave vozilo marke "mercedes" beranskih registarskih oznaka zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, ali da se vozač nije zaustavio.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

Nakon kraće potjere vozilo je zaustavljeno u naselju Stari Aerodrom, gdje je utvrđeno da je njime upravljao dvadesetčetvorogodišnji muškarac čiji su inicijali P.G. iz Tuzi, za kojeg je testiranjem potvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom kokaina i marihuane.

Pretresom vozila pronađeno je 25 pakovanja sa oko 26 kilograma marihuane.

Кофер

Svijet

Koji evropski gradovi su najopasniji za samostalno putovanje?

Uhapšeni muškarac će danas biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

