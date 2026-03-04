Američka vojska pokrenula akciju u još jednoj zemlji

Autor:ATV
04.03.2026
09:56
Komentari:0
Ekvadorske i američke snage pokrenule su operacije protiv, kako se navodi, označenih terorističkih organizacija u toj južnoameričkoj zemlji, saopštila je Južna komanda američke vojske.
Južna komanda je saopštila da je cilj akcije suzbijanje ilegalne trgovine drogom.
Ova objava dolazi dan nakon što je predsjednik Ekvadora Danijel Noboa rekao da su SAD među “regionalnim saveznicima“ koji učestvuju u "novoj fazi“ rata Ekvadora protiv narko-kartela.
Nauka i tehnologija
Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika
Noboa kaže da oko 70% svjetskog kokaina sada protiče kroz ogromne luke Ekvadora, što ga čini unosnom lokacijom za bande koje se bave trgovinom drogom.
Takođe se graniči sa Kolumbijom i Peruom, dva najveća svjetska proizvođača kokaina.
Najnovije operacije dolaze četiri mjeseca nakon što su Ekvadorci uništili nade Amerike da će proširiti svoje prisustvo u regionu istočnog Pacifika glasanjem protiv povratka stranih vojnih baza u zemlju.
Rezultat referenduma bio je udarac za Nobou, bliskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trampa.
Trampova administracija je od septembra izvela više od 40 smrtonosnih udara na navodne brodove za prevoz droge u Karipskom moru i Tihom okeanu, prenosi "Blic".
Srbija
Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd
U januaru su SAD uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura, kog su optužile za "narko-terorizam“ i omogućavanje transporta "hiljada tona“ kokaina u SAD, piše "BBC".
On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.— U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026
Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
07
12
06
12
03
12
00
12
00
Trenutno na programu