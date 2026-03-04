Američka vojska pokrenula akciju u još jednoj zemlji

Ekvadorske i američke snage pokrenule su operacije protiv, kako se navodi, označenih terorističkih organizacija u toj južnoameričkoj zemlji, saopštila je Južna komanda američke vojske.

Južna komanda je saopštila da je cilj akcije suzbijanje ilegalne trgovine drogom.

Amerika sprovodi operaciju u Ekvadoru

Ova objava dolazi dan nakon što je predsjednik Ekvadora Danijel Noboa rekao da su SAD među “regionalnim saveznicima“ koji učestvuju u "novoj fazi“ rata Ekvadora protiv narko-kartela.

Nauka i tehnologija Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika

Noboa kaže da oko 70% svjetskog kokaina sada protiče kroz ogromne luke Ekvadora, što ga čini unosnom lokacijom za bande koje se bave trgovinom drogom.

Takođe se graniči sa Kolumbijom i Peruom, dva najveća svjetska proizvođača kokaina.

Najnovije operacije dolaze četiri mjeseca nakon što su Ekvadorci uništili nade Amerike da će proširiti svoje prisustvo u regionu istočnog Pacifika glasanjem protiv povratka stranih vojnih baza u zemlju.

Više od 40 udara

Rezultat referenduma bio je udarac za Nobou, bliskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trampa.

Trampova administracija je od septembra izvela više od 40 smrtonosnih udara na navodne brodove za prevoz droge u Karipskom moru i Tihom okeanu, prenosi "Blic".

Srbija Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

U januaru su SAD uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura, kog su optužile za "narko-terorizam“ i omogućavanje transporta "hiljada tona“ kokaina u SAD, piše "BBC".